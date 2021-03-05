حوار - ميدو: بيراميدز لا يريد مناطحة الأهلي والزمالك.. وصلاح يظهر عكس المعروف عنه للعالم

قال أحمد حسام "ميدو" المستشار الفني لبيراميدز إنه لن يتدخل في عمل المدير الفني للفريق رودلفو أروابارينا وإن ناديه لا يريد مناطحة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتحدث ميدو لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "قررت ترك مجال التدريب لعامين أو ثلاثة بدأت منذ الموسم الماضي بسبب الضغط الذي تعرضت له واتجهت للمجال الإعلامي والآن في دور مستشار فني".

وشدد "لن أتدخل في عمل أروابارينا، بل اجتمت معه لمناقشته في بعض الأمور وسأجتمع معه مجددا في حضور مسؤولي بيراميدز ممدوح عيد وهاني سعيد وكلنا نريد مساعدته على النجاح، سيرته الذاتية تتحدث عن نفسها".

وتابع "ما لن أقبله على نفسي لن أقبله على غيري".

وأكمل ميدو "مشكلة أروابارينا أنه دفع بستة أو سبعة لاعبين من الجدد سويا في بداية الدوري فهذا سبب بعض الخلل فقط في رأيي كان يجب إشراكهم بشكل تدريجي".

وواصل ميدو "أريد إفادة بيراميدز بخبراتي وهناك بعض النواقص التي أريد إكمالها ليكون بيراميدز تجربة ناجحة".

وأردف "دوري يشبه دور عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني الآخر ويستشيرني النادي في ضم اللاعبين أو التعاقد مع مدربين، كما إنني أعمل على تحسين العلاقة بين النادي ولاعبيه والجمهور ووسائل الإعلام لذا أنا أصبحت متحدث إعلامي للنادي".

وأكمل "لذا قررت فتح التدريب مرة كل شهر أمام كل وسائل الإعلام لتحسين تلك العلاقة".

وشدد ميدو "نريد كذلك تحسين العلاقة بين بيراميدز وكل الأندية".

وبسؤاله بالتحديد عن علاقة بيراميدز بالأهلي قال: "بداية أقول إنه من الغباء أن نناطح الأهلي والزمالك على المستوى التاريخي وعلى مستوى البطولات وعلى مستوى كل شيء".

وأردف "نحن نادي حديث العهد يخطو خطواته الأولى ولكنه وُلد كبيرا وهذا كان قدر بيراميدز، نريد أن نمد أيدينا للأهلي والزمالك وأن تكون علاقتنا جيدة بالجميع".

وشدد "في رأيي أن الإدارة الحالية مظلومة بعض شيء لربطها بعلاقة الإدارة السابقة مع النادي الأهلي والخلافات التي حدثت بينهما، دوري الآن أن أغير ذلك".

وتابع "لو كان تغير اسم بيراميدز مع الإدارة الجديدة كانت الخلافات ستقل كثيرا".

وأكمل "هناك ملاك جدد للنادي يريدون الاستثمار في الكرة المصرية وعلينا كمصريين مساندتهم فهذا توجه دولة، بتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر".

مصير صلاح

وبسؤاله في رأيه عن مصير محمد صلاح في ليفربول أجاب "لو لم نكن في أزمة مالية لكنت وافقت على فكرة رحيل صلاح عن ليفربول لأن حينها سيركض خلفه ريال مدريد وبرشلونة".

واستدرك "لكن الآن ريال مدريد يعاني لتجديد عقد راموس وبرشلونة يريد من لاعبيه تخفيض عقودهم بنسبة 30% في رأيي يجب أن يبقى صلاح في ليفربول ويعدل عقده".

وبسؤاله هل يتحكم رامي عباس وكيل صلاح في مصير الأخير أجاب ميدو بحسم "لا أرى ذلك، صلاح ذكي جدا يصدر للجميع أن رامي عباس هو المتحكم ولكن العكس هو الصحيح وأعرف ذلك جيدا".

أحمد الشناوي والمهدي سليمان

وبسؤاله عن أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق علق ميدو "أحمد الشناوي دربته من قبل وأرى أنه قصر في حق نفسه كثيرا".

واستدرك "لكنني منذ قدومي لبيراميدز رأيته يتدرب بكل قوة وسنساعده على العودة للتألق".

أما عن استبعاد المهدي سليمان وعبد الله بكري حارس ولاعب الفريق حتى نهاية الموسم قال: "سنحاول حل الأزمة".

وأتم ميدو حديثه "أحب العقاب مع ترك الباب مفتوح لإمكانية وجود حل ونعمل على حل الأزمة فأنا مؤمن بسياسة عدم الذبح".