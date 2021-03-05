سانشيز على خطى زامورانو.. إنتر يُسقط بارما ويعزز صدارته للدوري

الجمعة، 05 مارس 2021 - 00:00

كتب : FilGoal

ألكسيس سانشيز يحتفل بهدفه في مرمى بارما

فاز إنتر على بارما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب إينيو تارديني في الجولة 25 للدوري الإيطالي.

وسجل ألكسيس سانشيز هدفي إنتر خلال اللقاء في الدقائق 54 و62.

فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد عن طريق هيرناني في الدقيقة 71.

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الانتصار عزز صدارة إنتر للدوري برصيد 59 نقطة ليتسع الفارق بينه وبين ميلان (53 نقطة) صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط.

وتجمد رصيد بارما عند النقطة 15 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وأصبح سانشيز أول لاعب من تشيلي يسجل هدفين لإنتر في نفس المباراة منذ إيفان زامورانو منذ عام 1999.

وللمصادفة، كانت أهداف زامورانو ضد بارما أيضا.

ويلعب إنتر في الجولة المقبلة ضد أتالانتا، فيما يلعب بارما ضد فيورنتينا.

إنتر بارما الدوري الإيطالي
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