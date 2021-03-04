خالد عيد: لاعبو المحلة تخاذلوا ضد البنك الأهلي.. ونعاني من نقص الخبرة

يرى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة أن فريقه كان مقصرا ضد البنك الأهلي مشيرا إلى افتقاد الفريق لعناصر الخبرة.

وتعادل غزل المحلة ضد البنك الأهلي دون أهداف في الجولة 15 للدوري المصري.

وقال خالد عيد لقناة "أون تايم سبورتس 2": "كنا نرغب الحصول على نقاط المباراة حتى يتحسن موقفنا في جدول الترتيب".

وأضاف "الفريق يعاني من نقص الخبرة لأن أغلب القوام من اللاعبين الصغار".

وشدد "التوفيق غاب عنا خلال المباراة".

وشرح "تعادلنا وخسرنا أكثر من مباراة لغياب لاعب قادر على تحويل الفرص لأهداف".

وأتم "حزين من اللاعبين لتقصيرهم خلال المباراة لأننا كنا نواجه فريقا يحتل مركزا قريبا من الفريق في الدوري والمباراة كانت بـ6 نقاط وليس 3".

ويلعب غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ11 في الدوري برصيد 18 نقطة.