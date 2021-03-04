المصري يعلن عبر في الجول التوصل لاتفاق مع العراقي على التجديد

توصل النادي المصري إلى اتفاق مع كريم العراقي ظهير أيمن الفريق لتجديد تعاقده.

وقال شريف مزروع عضو مجلس إدارة النادي في تصريحات لـFilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع كريم العراقي".

وأضاف "سنعقد جلسة لتوقيع العقود الجديدة يوم السبت المقبل فى حضور رئيس النادي سمير حلبية، ولجنة التعاقدات المكونة من أعضاء مجلس الإدارة".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن انفراجة في مفاوضات المصري مع العراقي لتجديد تعاقده بعد جلسة جمعت اللاعب بالإدارة أمس الأربعاء، وطلبه مهلة للتفكير.

كريم العراقي يغيب عن المصري منذ شهر، وبالتحديد من مباراة البنك الأهلي في الدوري.

ويستعد المصري لمواجهة إنبي يوم 13 مارس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.