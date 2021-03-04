أولمبياكوس يتعادل مع أريس ويتأهل لنصف نهائي كأس اليونان في حضور كوكا

الخميس، 04 مارس 2021 - 22:46

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا يسجل ويحتفل بهدف أوليمبياكوس القاتل في جيانينا

تأهل أولمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان بعد التعادل مع أريس بهدف لكل فريق في إياب الدور ربع النهائي مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وشارك أحمد حسن كوكا في المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية.

وتقدم برونو جاما لآريس في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، وتعادل أندرياس بوشالاكيس لأومبياكوس في الدقيقة 87.

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وكان كوكا قد أولمبياكوس للانتصار في مباراة الذهاب بعدما سجل هدفين في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وتقام مباريات الذهاب لنصف النهائي أحد أيام 7 و8 إبريل المقبل، على أن تلعب العودة يومي 28 و29.

ويقام النهائي يوم 22 مايو المقبل.

أحمد حسن كوكا
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