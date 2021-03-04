أولمبياكوس يتعادل مع أريس ويتأهل لنصف نهائي كأس اليونان في حضور كوكا

تأهل أولمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان بعد التعادل مع أريس بهدف لكل فريق في إياب الدور ربع النهائي مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب.

وشارك أحمد حسن كوكا في المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية.

وتقدم برونو جاما لآريس في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، وتعادل أندرياس بوشالاكيس لأومبياكوس في الدقيقة 87.

وكان كوكا قد أولمبياكوس للانتصار في مباراة الذهاب بعدما سجل هدفين في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وتقام مباريات الذهاب لنصف النهائي أحد أيام 7 و8 إبريل المقبل، على أن تلعب العودة يومي 28 و29.

ويقام النهائي يوم 22 مايو المقبل.