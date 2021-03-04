حوار – بنزيمة يتحدث عن: علاقته مع زيدان ودوره بعد رحيل رونالدو و"المال لا يصنع السعادة"

تحدث كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد عن علاقته بمدربه زين الدين زيدان كما وضح اختلاف أدواره مع الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي الإسباني.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأجرى بنزيمة حوارا مع مجلة "إيكون" الفرنسية ينقله FilGoal.com

وقال بنزيمة عن رحيل رونالدو إلى يوفنتوس عام 2018: "كنت سعيدا خلال فترة وجوده، لكن رحيله جعلني ألعب دورا مختلفا، كان يسجل 50 أو 60 هدفا في الموسم وكان عليك التأقلم مع طريقة لعبه".

وواصل "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وعن علاقته بزيدان، قال: "يعد بمثابة أخي الكبير خارج الملعب وينصحني بشكل دائم".

وحول طفولته وحياته الشخصية، قال: "آتيت من حي سكني كان به العديد من الصعوبات".

ووضح "حين كنت أرى طفلا يرتدي ملابس أنيقة ولديه (بفضل عائلته) سيارات جميلة كنت أرغب في أن أصبح مثله".

وشدد "المال يجعل تحقيق الأشياء أكثر سهولة لكنه لا يجلب السعادة".

وتابع "لدي صديق واحد فقط وهذا ما يوضح أن الصداقة شيئا هاما بالنسبة لي".

وعن اهتامه ببرودة أعصابه، كشف "ليس حقيقيا أنني لا أتأثر بالأشياء، لدي مشاعر، لكني لا أُفضل في إظهار نقاط ضعفي".

وبسؤاله عن من هو نجمه المفضل، قال: "ليس لدي نجم مفضل لكن لدي مثل أعلى".

وأردف "في الكرة القدم هناك رونالدو البرازيلي، كما أنني أُحب أيضا مايك تايسون (لاعب الملاكمة)".

وأوضح "أحب الثنائي لأنهما صعدا من القاع للقمة".

وأتم حديثه برفضه للتصرفات العنصرية، وقال: "لا يجب أن تحدث مثل هذه الأمور، هي شيء مقزز وبشع وقذر. لا توجد أي فوارق بيننا".

وعاش بنزيمة طفولته في أحد الأحياء الفقيرة بمدينة ليون الفرنسية.

بنزيمة الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية لعب لمنتخب فرنسا من 2007 وحتى 2015 قبل أن يتم استبعاده بسبب اتهامه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا.

ولعب بنزيمة 81 مباراة مع فرنسا وسجل 18 هدفا.