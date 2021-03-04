ماريانو دياز يغيب عن دربي مدريد

الخميس، 04 مارس 2021 - 20:59

كتب : FilGoal

ماريانو

يغيب ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد عن الدربي المقبل ضد أتليتكو بسبب الإصابة التي لحقت به في الحوض.

ماريانو دياز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وخرج ماريانو دياز من لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد يوم الإثنين الماضي مستبدلا بعد نصف ساعة بسبب الإصابة.

وأعلن ريال مدريد إصابة اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في منطقة الحوض.

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وعلى الرغم من عدم إعلان ريال مدريد عن فترة غياب لاعبه لكن ذكرت التقارير الصحفية الإسبانية أنها من المتوقع أن تمتد لثلاثة أسابيع.

وبذلك لن يكون بمقدور ماريانو اللحاق بلقاء الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الذي سيقام في الـ20 من شهر مارس الجاري.

وشارك ماريانو مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في 15 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

ويلتقي ريال مدريد بمنافسه أتليتكو الأحد المقبل في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويتصدر الأتليتي جدول الترتيب بـ58 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.

فيما يأتي ريال مدريد ثالثا بـ53 نقطة ويتأخر بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

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