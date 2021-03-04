إيقاف مدرب شبان بداوي ومساعده عام بسبب أحداث مباراة منية سمنود

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف علاء عبد الحميد مدرب فريق شبان بداوي ومساعده محمد المرسي لطفي لمدة عام.

وشهدت مباراة منية سمنود وشبان بدواي في القسم الثالث؛ اشتباكات بين الجماهير ولاعبي بدواي وحكم المباراة أحمد لطفي ما أسفر عن إلغائها. (طالع التفاصيل)

وجاءت قرارات لجنة الانضباط كالآتي:

- إيقاف كل من علاء عبد الحميد مدرب فريق شبان بداوي ومساعده محمد المرسي لطفي لمدة عام.

- إيقاف اسلام الشناوي حارس مرمى الفريق 10 مباريات.

- توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف جنيه.

- نقل 8 مباريات للفريق خارج ملعبه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أحال أحداث مباراة مركز شباب منية سمنود وشبان بداوي بالقسم الثالث إلى لجنة الانضباط.

كما قررت اللجنة ايقاف ياسر السنوسي رئيس نادي الرحلات 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه لما بدر منه خلال مباراة ناديه أمام المراغة في القسم الثالث.

ماذا حدث؟

اشتبك أحد جماهير شبان بداوي مع حكم المباراة لعدم احتسابه لركلة جزاء لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال طارق محجوب المدير الفني لمنية سمنود لـFilGoal.com: "الحكم احتسب ركلة جزاء لنا ولهم، وقبل تسجيل الهدف الثاني لنا اعترضوا على الحكم لكن تم استئناف المباراة".

وأضاف "حين كانت النتيجة 2-1 لنا، وبعد مرور دقيقتين من الوقت الضائع، كانت هناك هجمة لشبان بداوي ليعترض مسئولي فريقهم على الحكم ويعتدوا عليه".

أما أحمد الإمام رئيس منية سمنود، فقال لـFilGoal.com: "فريقي لم يكن طرفا في الاشتباكات، لم أكن متواجدا لكني علمت ما حدث، وعلمت أن أحمد لطفي حرر محضرا بالواقعة".

من جانبه، قال محمد المرسي مهاجم الزمالك السابق والمدرب العام لشبان البداوي لـ FilGoal.com: "الحكم هو سبب المشكلة لاستفزازه للاعبين".

وشدد "احتسب لنا ركلة جزاء صحيحة، ثم احتسب لمنية سمنود ركلة جزاء غير صحيحة وسجلوا منها هدفا في الدقيقة 90 وتم استئناف المباراة رغم الاعتراضات".

وتابع "الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة ورد فعله لم يكن طبيعيا، ليعترض أحد الحضور من الجماهير ويعتدي على الحكم ليتم إلغاء المباراة".

وأتم "أُصيبت بجرح سطحي بعد اعتداء جماهير منية سمنود على حافلة وتكسير زجاجها أثناء مغادرة الملعب".