تألق السعدني يخطف نقطة لـ البنك الأهلي المنقوص أمام 27 تسديدة لـ غزل المحلة

فشل غزل المحلة في الاستفادة من النقص العددي وطوفان الهجمات وفقد نقطتين بالتعادل السلبي مع البنك الأهلي في الجولة الـ 15 من الدوري المصري على ملعب المحلة.

وأهدر أحمد الشيخ ركلة جزاء في الشوط الأول للمحلة، بعدما تألق أحمد السعدني حارس البنك الأهلي وتصدى لها بنجاح.

وأصبحت تلك أول ركلة يهدرها المحلة الموسم الحالي في الدوري، بعدما سجلوا الـ 3 السابقة.

وتعرض فادي فريد مهاجم البنك الأهلي للطرد، ليصبح ثاني لاعبي الفريق الذي يتعرض للطرد المباشر بعد محمد فتحي أمام مصر للمقاصة أيضا.

تعادل سلبي هو الخامس للبنك الأهلي الموسم الجاري، والثامن إجمالا ليصبح ثاني أكثر فريق تعادلا الموسم الحالي في الدوري بعد سموحة (10).

وارتفع رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة ظل بها في المركز الرابع عشر.

بينما ظل غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

وصف المباراة

بداية قوية لغزل المحلة بتسديدة من عبده يحيى لكنها جاءت بعيدة عن مرمى البنك الأهلي في الدقيقة السادسة.

وبعد دقيقتين تصدى أحمد السعدني ببراعة لرأسية إسلام فؤاد مانعا الهدف الأول.

الأمور ازدادات صعوبة على البنك الأهلي بعدما تحصل فادي فريد على بطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل بالمرفق على لاعب غزل المحلة، ليشهر الحكم وليد عبد الرازق في وجه المهاجم البطاقة الحمراء عقب مطالعة تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 24 احتسب الحكم عقب مطالعة تقنية الفيديو ركلة جزاء لأصحاب الأرض عقب تدخل قوي من أحمد السعدني بالركبة على يحيى حامد لاعب الغزل في الوجه.

انبرى أحمد الشيخ للكرة لكنه فشل في تسجيلها بعدما تصدى لها السعدني ببراعة.

تواصل ضغط أصحاب الأرض، فردت العارضة رأسية إسلام فؤاد في الدقيقة 34.

وقبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول، هيأ إسلام فؤاد برأسية الكرة إلى هشام عادل القادم من الخلف الذي سدد كرة تصدى لها السعدني على مرتين.

في الشوط الثاني تواصل ضغط المحلة، فمنعت العارضة تسديدة رائعة من إسلام فؤاد في الدقيقة 65.

وبعد دقيقة سدد أحمد الشيخ كرة قوية مرت أعلى من العارضة بعد سلسلة من التمريرات.

وكاد محمد دبش مدافع البنك الأهلي أن يخطف النقاط الثلاث، مستغلا تعثر مدافع المحلة في تشتيت الكرة، لكنه سدد بعيدا عن المرمى.

محاولات المحلة تواصلت لتصل التسديدات إلى 27 تسديدة لكن دون خطورة في الدقائق التالية، ليفرض التعادل السلبي نفسه على الدوري من جديد.