مدرب دجلة السابق يدرس الأهلي لتجديد رخصته التدريبية

الخميس، 04 مارس 2021 - 16:55

كتب : مراسل في الجول

نيكوديموس بابافسيليو

حضر القبرصي نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة مران الفريق الأهلي عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع بابافسيليو مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد اختياره النادي الأهلي لدراسته، في إطار سعيه لتجديد رخصته التدريبية التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

حيث تستلزم لحصول المدرب عليها دراسته أحد الأندية على كل المستويات التدريبية.

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وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن بابافسيليو اختيار النادي الأحمر بصفته نادي القرن الإفريقي وأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونه ثالث العالم في مونديال الأندية الأخير.

وأضاف أن اختيار بابافسيليو للأهلي جاء أيضا في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالمسؤولين والمدير الفني بيتسو موسيماني، الذي سبق أنه واجهه لاعبًا في الدوري اليوناني، ومدربًا عندما واجهه خلال قيادة وادي دجلة.

ووجه بابافسيليو الشكر إلى النادي الأهلي ومسؤوليه، بعد السماح له بالوجود اليوم داخل النادي الأهلي، لمساعدته عمليا في تجديد رخصته التدريبية من خلال الدراسة التي يقوم بإعدادها في الوقت الحالي.

الأهلي دجلة في الدوري
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