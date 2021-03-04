مدرب دجلة السابق يدرس الأهلي لتجديد رخصته التدريبية
الخميس، 04 مارس 2021 - 16:55
كتب : مراسل في الجول
حضر القبرصي نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة مران الفريق الأهلي عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
واجتمع بابافسيليو مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد اختياره النادي الأهلي لدراسته، في إطار سعيه لتجديد رخصته التدريبية التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
حيث تستلزم لحصول المدرب عليها دراسته أحد الأندية على كل المستويات التدريبية.
وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن بابافسيليو اختيار النادي الأحمر بصفته نادي القرن الإفريقي وأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونه ثالث العالم في مونديال الأندية الأخير.
وأضاف أن اختيار بابافسيليو للأهلي جاء أيضا في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالمسؤولين والمدير الفني بيتسو موسيماني، الذي سبق أنه واجهه لاعبًا في الدوري اليوناني، ومدربًا عندما واجهه خلال قيادة وادي دجلة.
ووجه بابافسيليو الشكر إلى النادي الأهلي ومسؤوليه، بعد السماح له بالوجود اليوم داخل النادي الأهلي، لمساعدته عمليا في تجديد رخصته التدريبية من خلال الدراسة التي يقوم بإعدادها في الوقت الحالي.