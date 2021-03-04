أنشيلوتي: آمل رؤية ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي.. وأتابع المدربين الحاليين الذين دربتهم

الخميس، 04 مارس 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إيفرتون

يريد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ إيفرتون الإنجليزي السابق لـ ميلان الإيطالي رؤية الأخير يتوج بلقب الدوري.

ويبتعد ميلان عن غريمه إنتر بفارق 3 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي والذي يستعد للقاء بارما الليلة والفوز يعني توسيع الفارق لـ 6 نقاط.

وقال أنشيلوتي لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "آمل أن يتوج ميلان باللقب حتى ولو كان الأمر صعبا، إنتر يركض بسرعة هائلة".

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وأضاف "أخشى أن صديقي أنطونيو كونتي (مدرب إنتر) لن ينغمس في هذه الرغبة".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن المدربين الشباب الحاليين والذي تدربوا تحت قيادته في ميلان.

وقال أنشيلوتي: "أتابع كل اللاعبين الذين دربتهم، بالطبع ليس لديهم الخبرات التي أملكها، لكم تلك نقطة إيجابية لهم لأن هذا يعني أنهم أصغر".

وتابع "هذا العالم يجلب النقد لا محالة، لكنهم يعرفون ذلك أفضل مني وعلى سبيل المثال، اثنان من المدربين مثل أندريا بيرلو وجينارو جاتوزو لديهما كل شيء لحل مشاكلهما".

وواصل "بين الحين والآخر أتحدث معهم عبر الهاتف. قبل أيام قليلة تحدثت إلى فيليبو إنزاجي مدرب بنيفينتو".

وأتم "إنه أحد أولئك الذين أتحدث إليهم كثيرا. أنا مرتبط جدا به، كما هو الحال مع جميع اللاعبين الذين دربتهم، خاصة أولئك الذين مروا في الفترة التي قضيتها مع ميلان".

أنشيلوتي درب ميلان بين 2001 و2009 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر المحلي، ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

كارلو أنشيلوتي ميلان الدوري الإيطالي
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