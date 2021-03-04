صلاح لـ في الجول: العقم التهديفي لـ الزمالك استهتار.. لم نشاهد ما يحدث وقت مرتضى

انتقد محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق استهتار اللاعبين خلال المباريات الأخيرة والفشل في تسجيل هدف في ثلاث مباريات أخر أربعة لقاءات خاضهم الفريق.

وتواصل FilGoal.com مع محمد صلاح للحديث عن مشكلة الهجوم في الزمالك والحلول التي يقترحها خلال الفترة المقبلة.

وقال صلاح: "العقم التهديفي الفترة الأخيرة هو استهتار بكل تأكيد، الفريق يهدر العديد من الفرص، من الوارد أن تحرز في أي وقت لكن إضاعة الفرص السهلة استهتار".

وشدد "أرى ذلك بسبب عدم احترام المنافس، اللاعبون ينظرون للأندية الصاعدة ولا يحترموهم بالشكل الكافي".

وأضاف "الزمالك يهدر نقاط سيندم عليها مستقبلا، الدوري لا يوجد به فريق صغير، على المدير الفني أن يشدد على اللاعبين بأهمية المباراة واحترام الخصم".

وبالحديث عن بديل مصطفى محمد أوضح "لا يتحدث عنه أحد إلا وقت التعثر فقط، لكن بالتأكيد هناك بديل".

وتابع "بالنسبة لي سيف الجزيري بالتأكيد هو البديل المناسب، يتحرك جيدا ولاعب سريع وموهوب في التسجيل خاصة من أنصاف الفرص".

وشدد "الجزيري مهاجم قوي ويجب ألا يخرج من الملعب طوال اللقاء حتى لو حالته سيئة، لأنه خلال فترة سيكون الأفضل في مصر".

وعن البديل الذي يستحق فرصة أكبر قال: "إمام عاشور يستحق فرصة لوقت أكبر".

أما عن اللاعبين المعارين قال صلاح: "أتمنى عودة مصطفى فتحي لأنه لاعب كبير ويحتاج فقط لمعاملة خاصة، ومؤخرا لم ينجحوا في التعامل معه بالزمالك".

وكشف المدير الفني الأسبق للزمالك "الله يرحم أيام مرتضى منصور، لم نر ما يحدث الآن لاعب يتمرد وأخر يغضب ولم نسمع أن هناك من له مستحقات متأخرة والأمر كان جيدا دون أزمات بسبب سيطرته على كل شيء".

وشدد "لكن علينا الصبر وانتظار ما يحدث فربما تتبدل الأمور إلى الأفضل".

وبالحديث عن رأيه في اللاعبين المحترفين قال: "فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي الأفضل، يقدمون مستويات مرتفعة مع الزمالك".

واختتم تصريحاته بالتشكيل الأفضل للفريق "محمود جنش في حراسة المرمى، وحازم إمام وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني ومحمود الونش في الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما في الوسط وبنشرقي وزيزو والجزيري في الهجوم".