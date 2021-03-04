في الدرجة الثانية - مجدي طلبة مديرا فنيا لـ دكرنس

الخميس، 04 مارس 2021 - 16:22

كتب : رضا السنباطي

مجدي طلبه - الحمام

أعلن نادي دكرنس تعيين مجدي طلبة مديرا فنيا للفريق.

وسيخلف طلبة، سعد فاروق الذي رحل عقب التعادل مع الجزيرة بهدفين لكل فريق.

ويشاهد طلبة مواجهة دكرنس اليوم، أمام حرس الحدود في ختام الدور الأول لمجموعة بحري في الدرجة الثانية.

أخبار متعلقة
هدف لا ينسى - مجدي طلبة وسر الـSmall Games التي أسقطت القناة في الدرجة الثانية – استقالة مجدي طلبة من تدريب الحمام الدرجة الثانية – مجدي طلبه مديرا فنيا لـ الحمام أحمد سامي: هذا سبب عدم التدوير ضد دكرنس.. ولا أشغل بالي الآن بمركز سموحة في الدوري

وبدأ دكرنس تدريبيا الموسم الحالي رفقة مصطفى عبده، ومن ثم سعد فاروق الذي قاد الفريق لدور الـ 32 من كأس مصر.

وخسر دكرنس أمام سموحة في دور الـ 32 وودع كأس مصر بالهزيمة 4-0.

ويحتل دكرنس في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

دكرنس في الدرجة الثانية مجدي طلبة
نرشح لكم
أخر الأخبار
أنشيلوتي: آمل رؤية ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي.. وأتابع المدربين الحاليين الذين دربتهم 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
صلاح لـ في الجول: العقم التهديفي لـ الزمالك استهتار.. لم نشاهد ما يحدث وقت مرتضى 8 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – عودة الشحات ومحاضرة من موسيماني 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صن: يونايتد يدرس مضاعفة راتب برونو فيرنانديز 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية - مجدي طلبة مديرا فنيا لـ دكرنس 29 دقيقة | مصر
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: سلبية مسحة جميع اللاعبين.. أجريناها على نفقتنا ولكن 56 دقيقة | الدوري المصري
جالاتا سراي: هل يريدون إيقاف تألق مصطفى محمد بهذا الطرد الغريب؟ ساعة | المحترفون
ليفربول وتشيلسي.. فرصة توخيل للخروج من ظل كلوب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك