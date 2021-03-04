في الدرجة الثانية - مجدي طلبة مديرا فنيا لـ دكرنس

أعلن نادي دكرنس تعيين مجدي طلبة مديرا فنيا للفريق.

وسيخلف طلبة، سعد فاروق الذي رحل عقب التعادل مع الجزيرة بهدفين لكل فريق.

ويشاهد طلبة مواجهة دكرنس اليوم، أمام حرس الحدود في ختام الدور الأول لمجموعة بحري في الدرجة الثانية.

وبدأ دكرنس تدريبيا الموسم الحالي رفقة مصطفى عبده، ومن ثم سعد فاروق الذي قاد الفريق لدور الـ 32 من كأس مصر.

وخسر دكرنس أمام سموحة في دور الـ 32 وودع كأس مصر بالهزيمة 4-0.

ويحتل دكرنس في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.