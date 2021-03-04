مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: سلبية مسحة جميع اللاعبين.. أجريناها على نفقتنا ولكن

الخميس، 04 مارس 2021 - 15:56

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

كشف مصدر بنادي الإسماعيلي عن سلبية المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين.

وكانت الأندية قد أبدت اعتراضها على قرار اتحاد الكرة المصري بتحملها تكلفة المسحات الطبية بعد أن كانت على الاتحاد المصري.

وقال مصدر بالإسماعيلي لـ FilGoal.com: "نتيجة مسحة كورونا للاعبي الإسماعيلي جاءت سلبية".

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وتابع "أجرينا مسحة طبية استعدادا لمواجهة دجلة على نفقتنا الخاصة".

ويواجه الإسماعيلي فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

وأضاف المصدر "تحملنا نفقات إجراء المسحة حتى لا يتأثر انتظام مسابقة الدوري".

وشدد "نتضامن مع موقف باقي الأندية تجاه إجراء المسحات الطبية".

واختتم تصريحاته "نتحفظ على أن تتحمل الأندية تكلفتها بسبب تمثيلها عبئا علينا".

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