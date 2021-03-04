برشلونة يعلن إصابة بيكيه.. آس تكشف مدة الغياب

أعلن نادي برشلونة إصابة جيرارد بيكيه مدافع الفريق بالتواء في الرباط الداخلي للركبة دون الكشف عن مدة الغياب المتوقعة.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

بينما كشفت صحيفة آس وفقا لمصادرها غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع وعودته يوم 4 أبريل المقبل.

وكان بيكيه قد أصيب في مواجهة فريقه أمام إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتغلب برشلونة على إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد بعد اللجوء لوقت إضافي بعد تسجيل بيكيه هدف قاتل في الدقيقة 94.

ونشر برشلونة بيانا رسميا "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت صباح اليوم الخميس إصابة بيكيه بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن الفحوصات الطبية استبعدت إصابة بيكيه بالرباط الصليبي وذلك هو الجزء السار منها.

أما الجزء السيء فهو غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع وعودته إلى الملاعب متوقعة في 4 أبريل المقبل.

وأشار التقرير إلى غياب بيكيه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

ويغيب بيكيه عن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بالإضافة لمواجهات أوساسونا وويسكا وريال سوسيداد في الدوري.

ومن المتوقع أن يعود بيكيه إلى برشلونة بعد انتهاء التوقف الدولي، ويكون جاهزا لمواجهة بلد الوليد يوم 4 أبريل.