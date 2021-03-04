هل يواصل صلاح تألقه أمام فرق لندن في ملعب أنفيلد؟

الخميس، 04 مارس 2021 - 14:57

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدفه أمام تشيلسي

يتطلع محمد صلاح لمواصلة مستواه الرائع مع ليفربول ضد فرق العاصمة لندن عندما يستقبل تشيلسي في ملعب أنفيلد مساء الخميس.

ليفربول صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي يستضيف تشيلسي الخامس في الصراع على حجز مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأحرز النجم المصري 18 هدفا في آخر 18 مباراة خاضها على ملعب أنفيلد أمام فرق العاصمة الإنجليزية.

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لو شارك صلاح في مباراة الخميس ضد تشيلسي سيكون أكثر الفرق التي ظهر أمامها خلال مسيرته الاحترافية، برصيد 13 مباراة، ليتساوى مع عدد مبارياته ضد توتنام.

شباك تشيلسي بشكل خاص تعشق صلاح، فقد دك مرمى الزرق في خمس مناسبات من قبل.

صلاح سجل 3 أهداف بقميص بازل في شباك الفريق الذي انضم له لاحقا، وذلك في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

كما أحرز هدفين في شباك تشيلسي بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم بلغ 24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري.

إذ يحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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