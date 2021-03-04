هل يواصل صلاح تألقه أمام فرق لندن في ملعب أنفيلد؟
الخميس، 04 مارس 2021 - 14:57
كتب : FilGoal
يتطلع محمد صلاح لمواصلة مستواه الرائع مع ليفربول ضد فرق العاصمة لندن عندما يستقبل تشيلسي في ملعب أنفيلد مساء الخميس.
ليفربول صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي يستضيف تشيلسي الخامس في الصراع على حجز مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وأحرز النجم المصري 18 هدفا في آخر 18 مباراة خاضها على ملعب أنفيلد أمام فرق العاصمة الإنجليزية.
لو شارك صلاح في مباراة الخميس ضد تشيلسي سيكون أكثر الفرق التي ظهر أمامها خلال مسيرته الاحترافية، برصيد 13 مباراة، ليتساوى مع عدد مبارياته ضد توتنام.
One year ago today, Mohammed Salah scored arguably the goal of the entire season, late, vs Tottenham. pic.twitter.com/rioWIB0MQH— griffin (@Starboy___10) February 4, 2019
شباك تشيلسي بشكل خاص تعشق صلاح، فقد دك مرمى الزرق في خمس مناسبات من قبل.
صلاح سجل 3 أهداف بقميص بازل في شباك الفريق الذي انضم له لاحقا، وذلك في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.
🗓️ #OnThisDay in 2013...
🇪🇬 @MoSalah scored his first #UCL goal! 🎯
ℹ️ Chelsea v @FC_Basel_en pic.twitter.com/aVFEA0z5P2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2018
كما أحرز هدفين في شباك تشيلسي بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.
Every angle of THAT @MoSalah 𝐖𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐒𝐓𝐑𝐈𝐊𝐄 against @ChelseaFC 🚀😱#LIVCHE pic.twitter.com/djBEKHY9rH— Liverpool FC (@LFC) March 3, 2021
رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم بلغ 24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا.
ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري.
إذ يحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.