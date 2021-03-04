بسيوني لـ في الجول: مروان حمدي الأنسب لخلافة مصطفى.. ورحيل مصطفى فتحي خطأ

يرى عبد الحميد بسيوني نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني لطلائع الجيش أن مروان حمدي الأنسب لخلافة مصطفى محمد في هجوم الفريق.

وشدد بسيوني على أن رحيل مصطفى فتحي خطأ كبير بسبب إمكانيات اللاعب الفردية.

وقال بسيوني لـ FilGoal.com: "الزمالك يتاح له أكثر من خمس أو ست فرص في المباراة ويهدروا بشكل غريب".

وأوضح "من المفترض أن تستقر على مهاجم وتمنحه الفرصة في خمس أو ست مباريات وتدعمه حتى يصبح لائقا".

وكشف بسيوني "الأنسب في الوقت الحالي هو مروان حمدي لأنه مقيد إفريقيا ولديه إمكانيات جيدة ويتمتع بالخبرة، كما أنه يجيد اللعب بضربات الرأس لكن لابد أن يكتسب الثقة ومن غير الطبيعي أن تتغير الطريقة كل مباراة".

وبالحديث عن اللاعب البديل الأنسب للحصول على فرصة قال: "لن أتحدث عن ناشئ لأنه من غير الطبيعي أن يحصل على فرصة في الوقت الحالي".

وأضاف "يستحق أيمن حفني الحصول على فرصة كاملة لو كان في حالة بدنية جيدة، فهو لاعب يسجل الأهداف ويصنعها ويمتلك إمكانيات فردية تجعله يحدث الفارق".

وعن رأيه الأجانب الحاليين بالزمالك كشف "لا خلاف على أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي، المثلوثي أيضا بدأ في الظهور بشكل جيد".

وتابع "حميد أحداد لم يقدم أي مردود فني حتى الآن".

أما عن المعارين فقال بسيوني: "رحيل مصطفى فتحي أكبر خطأ، لاعب يمتلك إمكانيات فردية رائعة ويشارك بشكل أساسي مع سموحة ويسجل".

وأضاف "عمر السعيد لو كانت أتيحت له الفرصة كان سيظهر بالشكل الذي عليه مع الجونة، لكن لسوء حظه وجود مصطفى محمد في ذلك التوقيت".

واختتم بسيوني تصريحاته باختيار التشكيل الأمثل "أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام في الدفاع، فرجاني ساسي وطارق حامد وبنشرقي وأوباما وزيزو في الوسط ومروان حمدي في الهجوم، أما حارس المرمى فوفقا لاختيار المدير الفني".