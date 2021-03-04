انتهت في الدوري - غزل المحلة (0) (0) البنك الأهلي
الخميس، 04 مارس 2021 - 14:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة غزل المحلة والبنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.
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انتهت
ق 68: محمد دبش يفشل في استغلال تخبط دفاع الغزل ويسدد كرة بعيدة عن المرمى ليمنع البنك الأهلي من التقدم.
ق 66: تمريرات عديدة من لاعبي الغزل تصل إلى أحمد الشيخ الذي يسدد أعلى العارضة.
ق 65: العارضة تتصدى لتسديدة رائعة من إسلام فؤاد لتمنع هدف التقدم للغزل.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: إسلام فؤاد يهيئ الكرة برأسية متقنة إلى هشام عادل القادم من الخلف الذي يسدد كرة تصدى لها السعدني على مرتين.
ق 34: رأسية إسلام فؤاد يتصدى لها القائم الأيمن لمرمى البنك الأهلي.
ق 27: أحمد السعدني يتصدى لركلة الجزاء التي سددها أحمد الشيخ.
ق 24: الحكم يحتسب ركلة جزاء للمحلة عقب العودة لتقنية الفيديو، بعد تدخل أحمد السعدني على يحيى حامد جناح المحلة.
ق 13: بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي بالمرفق من فادي فريد على مدافع المحلة عقب الرجوع لتقنية الفيديو.
ق 8: رأسية متقنة من مهاجم الغزل يتصدى لها أحمد السعدني حارس البنك الأهلي ببراعة.
ق 6: تسديدة من عبده يحيى من داخل منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.
بداية اللقاء