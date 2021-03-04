انتهت في الدوري - غزل المحلة (0) (0) البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة غزل المحلة والبنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

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انتهت

ق 68: محمد دبش يفشل في استغلال تخبط دفاع الغزل ويسدد كرة بعيدة عن المرمى ليمنع البنك الأهلي من التقدم.

ق 66: تمريرات عديدة من لاعبي الغزل تصل إلى أحمد الشيخ الذي يسدد أعلى العارضة.

ق 65: العارضة تتصدى لتسديدة رائعة من إسلام فؤاد لتمنع هدف التقدم للغزل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: إسلام فؤاد يهيئ الكرة برأسية متقنة إلى هشام عادل القادم من الخلف الذي يسدد كرة تصدى لها السعدني على مرتين.

ق 34: رأسية إسلام فؤاد يتصدى لها القائم الأيمن لمرمى البنك الأهلي.

ق 27: أحمد السعدني يتصدى لركلة الجزاء التي سددها أحمد الشيخ.

ق 24: الحكم يحتسب ركلة جزاء للمحلة عقب العودة لتقنية الفيديو، بعد تدخل أحمد السعدني على يحيى حامد جناح المحلة.

ق 13: بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي بالمرفق من فادي فريد على مدافع المحلة عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

ق 8: رأسية متقنة من مهاجم الغزل يتصدى لها أحمد السعدني حارس البنك الأهلي ببراعة.

ق 6: تسديدة من عبده يحيى من داخل منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

بداية اللقاء