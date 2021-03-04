مباراة ليفربول ولايبزيج لن تقام في أنفيلد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامة مواجهة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بين ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني، في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، العاصمة المجرية، بدلا من ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

الملعب نفسه احتضن مباراة الذهاب بين الفريقين، وذلك لقيود السفر بين الدول الأوروبية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان: "نود أن نشكر لايبزيج وليفربول لتعاونهم، وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم لمساندتهم".

وتُلعب المباراة في موعدها الطبيعي يوم الأربعاء المقبل.

وتطبق قاعدة الهدف خارج الملعب بشكل طبيعي، ففريق ليفربول سيكون المستضيف، ولايبزيج هو الضيف.

ℹ️ The second leg of our @ChampionsLeague last 16 tie against @LFC will also take place at the Puskás Aréna in Budapest 🇭🇺 Kick-off is at 21:00 CET on 10th March 📆 🔴⚪ #RBLeipzig #LFCRBL pic.twitter.com/ssno2ndRaL — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 4, 2021

وكانت ألمانيا قد حظرت المسافرين من عدة دول، منها المملكة المتحدة، ضمن إجراءاتها لمحاربة فيروس كورونا، مما تسبب في نقل لقاء الذهاب بسبب تعذر سفر ليفربول من إنجلترا إلى ألمانيا لخوض المباراة.

لقاء الذهاب انتهى بفوز ليفربول 2-0.

ثنائية ليفربول سجلها محمد صلاح وساديو ماني.