مباراة ليفربول ولايبزيج لن تقام في أنفيلد

الخميس، 04 مارس 2021 - 12:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - لايبزيج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامة مواجهة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بين ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني، في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، العاصمة المجرية، بدلا من ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

الملعب نفسه احتضن مباراة الذهاب بين الفريقين، وذلك لقيود السفر بين الدول الأوروبية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان: "نود أن نشكر لايبزيج وليفربول لتعاونهم، وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم لمساندتهم".

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وتُلعب المباراة في موعدها الطبيعي يوم الأربعاء المقبل.

وتطبق قاعدة الهدف خارج الملعب بشكل طبيعي، ففريق ليفربول سيكون المستضيف، ولايبزيج هو الضيف.

وكانت ألمانيا قد حظرت المسافرين من عدة دول، منها المملكة المتحدة، ضمن إجراءاتها لمحاربة فيروس كورونا، مما تسبب في نقل لقاء الذهاب بسبب تعذر سفر ليفربول من إنجلترا إلى ألمانيا لخوض المباراة.

لقاء الذهاب انتهى بفوز ليفربول 2-0.

ثنائية ليفربول سجلها محمد صلاح وساديو ماني.

ليفربول لايبزيج
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