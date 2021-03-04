عودة شكري نجيب وحسين السيد في قائمة الإسماعيلي أمام دجلة

عاد الثنائي شكري نجيب وحسين السيد إلى قائمة الإسماعيلي قبل مواجهة وادي دجلة.

ويواجه الإسماعيلي فريق وادي دجلة غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

وشهدت القائمة استبعاد محمد صادق بجانب استمرار استبعاد محمد صبحي وعبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي ومحمد البدري ومحمد بيومي وأحمد أيمن ومحمد عمار وأحمد مصطفى وعبد الله جمعة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي

الدفاع: حسين السيد - رضوان شريفي - محمد هاشم - مروان صحراوي - أحمد كاستيلو

الوسط: عمر الوحش - محمد عادل - محمود دونجا - عماد حمدي - نادر رمضان - محمد حسن - زياد طارق - أحمد مدبولي - مصطفى فارس

الهجوم: شكري نجيب - أري بابل - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف - شيلونجو

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 13 مباراة.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المؤجلة أمام الأهلي يوم الأربعاء 10 مارس.