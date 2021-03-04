كيسي: ميلان يجب أن يتحسن

اعترف فرانك كيسي لاعب ميلان أن فريقه عليه التحسن في المباريات المقبلة وذلك بعد التعادل ضد أودنيزي.

وفقد ميلان نقطتين جديدتين في سباق الدوري بالتعادل 1-1 أمام أودينيزي ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وقال فرانك كيسي عبر حسابه الرسمي: "نركز على مباراتنا المقبلة ضد فيرونا".

وكان كيسي قد سجل هدف التعادل في الدقيقة 96 من ركلة جزاء لينقذ الفريق من خسارة جديدة.

وتابع كيسي "نحن بحاجة إلى التحسن، نقطة مهمة لكننا أردنا الفوز في هذه المباراة".

وأضاف "سنواصل تركيزنا على مباراة فيرونا المقبلة".

وكان فيرونا قد تغلب على بينيفنتو بثلاثة أهداف دون مقابل ولم يخسر في أربع مباريات بالدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدر والذي يواجه بارما مساء اليوم الخميس.