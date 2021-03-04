كيسي: ميلان يجب أن يتحسن

الخميس، 04 مارس 2021 - 12:22

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - ميلان

اعترف فرانك كيسي لاعب ميلان أن فريقه عليه التحسن في المباريات المقبلة وذلك بعد التعادل ضد أودنيزي.

وفقد ميلان نقطتين جديدتين في سباق الدوري بالتعادل 1-1 أمام أودينيزي ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وقال فرانك كيسي عبر حسابه الرسمي: "نركز على مباراتنا المقبلة ضد فيرونا".

أخبار متعلقة
ميلان ينجو من الخسارة ويتعادل في الـ+90 مع أودينيزي سكاي: تشالهان أوجلو يقترب من التجديد لـ ميلان تأكد غياب إبراهيموفيتش عن مواجهة ميلان ويونايتد ميلان ينتفض ويفوز على روما في العاصمة

وكان كيسي قد سجل هدف التعادل في الدقيقة 96 من ركلة جزاء لينقذ الفريق من خسارة جديدة.

وتابع كيسي "نحن بحاجة إلى التحسن، نقطة مهمة لكننا أردنا الفوز في هذه المباراة".

وأضاف "سنواصل تركيزنا على مباراة فيرونا المقبلة".

وكان فيرونا قد تغلب على بينيفنتو بثلاثة أهداف دون مقابل ولم يخسر في أربع مباريات بالدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدر والذي يواجه بارما مساء اليوم الخميس.

ميلان فرانك كيسي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أزمة قلب دفاع ميلان.. القفزة الأخيرة لـ رومانيولي وفكرة كابيلو 16 دقيقة | تقرير في الجول
مباراة ليفربول ولايبزيج لن تقام في أنفيلد 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عودة شكري نجيب وحسين السيد في قائمة الإسماعيلي أمام دجلة 45 دقيقة | الدوري المصري
كيسي: ميلان يجب أن يتحسن ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير: جالاتا سراي يطالب الاتحاد التركي بإلغاء طرد مصطفى محمد ساعة | المحترفون
اسكواش - وزير الرياضة يشهد الإعلان عن تفاصيل بطولة بلاك بول ساعة | رياضات أخرى
بيولي: افتقدنا الجودة والأداء أمام أودينيزي.. وسنبدأ من جديد في المباراة المقبلة ساعة | الدوري الإيطالي
سولشاير: نحن في معركة وعلينا أن نحصد كل نقطة ممكنة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك