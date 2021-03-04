اسكواش - وزير الرياضة يشهد الإعلان عن تفاصيل بطولة بلاك بول

حضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل بطولتي بلاك بول لرجال وسيدات الاسكواش.

ويستضيف نادي بلاك بول في التجمع الخامس بطولتي الرجال والسيدات للاسكواش في الفترة من 12 إلى 25 مارس الجاري.

ويشارك في البطولة 96 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة مختلفة وتبلغ مجموع جوائز البطولة 350 ألف دولار.

وأسند الاتحاد الدولي لرياضة الاسكواش بطولة دولية جديدة لنادي بلاك بول بعد إقامة نسخة العام الماضي في ديسمبر.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة: "مصر انفردت بتميزها في تنظيم البطولات العالمية والدولية في ظل جائحة كورونا".

وشدد "نال ما تقدمه مصر تقدير كافة المؤسسات الرياضية والدولية وهو ما نشاهده حاليا على أرض الواقع".

وتابع "بالتوازي مع الإعلان عن بطولة بلاك بول للاسكواش، تستضيف مصر حاليا بطولة العالم للرماية وهو ما يؤكد قدرة مصر على استضافة كافة الأحداث العالمية".

بينما قال محمد رائف مدير بطولة بلاك بول والرئيس التنفيذي للنادي: "سعداء بثقة الاتحاد الدولي لتنظيم النسخة الجديدة ونشكر وزير الرياضة والدولة المصرية على دعمهم المتواصل".

وأضاف "تقام البطولة بحضور جماهيري بنسبة 50% وفقا للإجراءات الاحترازية والحضور مجانا حتى ربع النهائي وبعد ذلك سيتم الإعلان عن تذاكر بأسعار في المتناول".

وكشف "يجري اللاعب مسحة طبية قبل قدومه إلى مصر بـ 72 ساعة ثم عندما يصل إلى مصر بالإضافة إلى مسحة كل 3 أيام خلال البطولة".

واختتم تصريحاته "يدخل اللاعب فقاعة طبية فور وصوله إلى مصر وحتى اليوم الختامي له في البطولة".