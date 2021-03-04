بيولي: افتقدنا الجودة والأداء أمام أودينيزي.. وسنبدأ من جديد في المباراة المقبلة

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن فريقه افتقد للجودة والأداء في لقاء أودينيزي ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

وأهدر ميلان نقطتين بالتعادل على ملعب سان سيرو 1-1 ضد أودينيزي ليمنح إنتر الفرصة لزيادة الفارق لـ 6 نقاط في صدارة الدوري قبل لقاء بارما.

وقال بيولي عقب المباراة: "أردنا الفوز، هذا عار، نعرف أننا كنا سنلتقي فريقا يلعب بأكمله خلف الكرة".

وأضاف "رأيت التصميم وانعدام الوضوح. افتقدنا الجودة والأداء، وليس الغضب والتصميم".

وأردف "سنبدأ من جديد في المباراة المقبلة، لكل مباراة قصتها الخاصة، يوم الأحد الماضي خضنا لقاءً أمام فريق أراد اللعب، وأودينيزي على العكس في تلك المباريات".

وتابع "كان علينا خوض المزيد من المواجهات الثنائية والمواجهة الوحيدة التي تمكنا من الفوز بها في الشوط الأول كانت عندما أتيحت الفرصة لـ سامو كاستييخو".

وأوضح "افتقرنا إلى الخصائص المناسبة لمواجهة هذا النوع من المباريات، وافتقرنا إلى المهاجمين الحقيقيين في الفريق. رافائيل لياو وأنتي ريبييتش لهما خصائص أخرى".

وعن سبب خروج ساندرو تونالي بين الشوطين: "إجراء احترازي، لقد شعر بمشكلة طفيفة في الركبة".

ورفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني للدوري الإيطالي، خلف إنتر بفارق 3 نقاط.

ويستعد ميلان لمواجهة هيلاس فيرونا في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

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