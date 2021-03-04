بيولي: افتقدنا الجودة والأداء أمام أودينيزي.. وسنبدأ من جديد في المباراة المقبلة

الخميس، 04 مارس 2021 - 11:43

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي مدرب ميلان

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن فريقه افتقد للجودة والأداء في لقاء أودينيزي ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

وأهدر ميلان نقطتين بالتعادل على ملعب سان سيرو 1-1 ضد أودينيزي ليمنح إنتر الفرصة لزيادة الفارق لـ 6 نقاط في صدارة الدوري قبل لقاء بارما.

وقال بيولي عقب المباراة: "أردنا الفوز، هذا عار، نعرف أننا كنا سنلتقي فريقا يلعب بأكمله خلف الكرة".

أخبار متعلقة
بيولي يفسر أسباب تراجع ميلان: ربما يكون هناك بعض التعب النفسي أكثر من الجسدي مؤتمر بيولي: سنلعب الدربي للفوز.. وأحترم لوكاكو لكنني أفضل إبراهيموفيتش مؤتمر بيولي: تجديد الثلاثي؟ واثق أنه سيستمر معنا.. ونريد إنهاء الموسم دون ندم مؤتمر بيولي: على ميلان التعامل مع الضغط.. وأُعجبت بأداء إبراهيموفيتش ضد بولونيا

وأضاف "رأيت التصميم وانعدام الوضوح. افتقدنا الجودة والأداء، وليس الغضب والتصميم".

وأردف "سنبدأ من جديد في المباراة المقبلة، لكل مباراة قصتها الخاصة، يوم الأحد الماضي خضنا لقاءً أمام فريق أراد اللعب، وأودينيزي على العكس في تلك المباريات".

وتابع "كان علينا خوض المزيد من المواجهات الثنائية والمواجهة الوحيدة التي تمكنا من الفوز بها في الشوط الأول كانت عندما أتيحت الفرصة لـ سامو كاستييخو".

وأوضح "افتقرنا إلى الخصائص المناسبة لمواجهة هذا النوع من المباريات، وافتقرنا إلى المهاجمين الحقيقيين في الفريق. رافائيل لياو وأنتي ريبييتش لهما خصائص أخرى".

وعن سبب خروج ساندرو تونالي بين الشوطين: "إجراء احترازي، لقد شعر بمشكلة طفيفة في الركبة".

ورفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني للدوري الإيطالي، خلف إنتر بفارق 3 نقاط.

ويستعد ميلان لمواجهة هيلاس فيرونا في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

ميلان ستيفانو بيولي الدوري الإيطالي أودينيزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
اسكواش - وزير الرياضة يشهد الإعلان عن تفاصيل بطولة بلاك بول 18 دقيقة | رياضات أخرى
بيولي: افتقدنا الجودة والأداء أمام أودينيزي.. وسنبدأ من جديد في المباراة المقبلة 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
سولشاير: نحن في معركة وعلينا أن نحصد كل نقطة ممكنة 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف تفاصيل عقد شيكابالا السابق.. وألف جنيه في الموسم لإنهاء أزمة لشبونة 39 دقيقة | الدوري المصري
فيتا كلوب لـ في الجول: الجميع جاهز لـ الأهلي ولا يوجد إصابات 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
متحدث الزمالك: لقب الدوري يضيع بسبب تلك المباريات.. ونحتاج دراسة وافية لفكرة بيع القمصان من أجل ساسي 59 دقيقة | الدوري المصري
موعد مباريات اليوم الخميس 4 مارس 2021.. ليفربول ضد تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار – عضو لجنة الزمالك: ما حدث من اللاعبين لا يمكن في زمن الاحتراف.. وأسأنا التقدير في صفقة الجزيري 10 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك