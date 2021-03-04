متحدث الزمالك: لقب الدوري يضيع بسبب تلك المباريات.. ونحتاج دراسة وافية لفكرة بيع القمصان من أجل ساسي

الخميس، 04 مارس 2021 - 11:04

كتب : FilGoal

الزمالك - وادي دجلة

أعرب عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تفائله بالمرحلة المقبلة للفريق في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

وقال عصام سالم: "أشرف قاسم المشرف العام على الكرة عقد اجتماعا مع اللاعبين طالب فيه بضرورة العودة بنتيجة إيجابية أمام الترجي لمصالحة الجماهير".

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وأضاف عبر قناة MBC مصر: "عقد الحراس جلسة فيما بينهم من أجل توحيد الجهود لنضع الفريق في الطريق الصحيح بدءا من المباراة المقبلة".

وأوضح "المباريات التي لم يسجل فيها الزمالك كان متفوقا وكان ينقص فقط اللمسة الأخيرة، والوصول لمرمى الخصم يعني وجود خطة جيدة واعتقد أنه بدءا من مباراة الترجي سنرى مستوى آخر لأن الجلسات التي عقدت مؤخرا والروح بين اللاعبين كلها رسائل تشير إلى أن الفريق سيعود لسابق عهده".

وأكمل "تلك الفترة ستحدد ملامح عديدة عندما نلتقي سيراميكا كليوباترا في الدوري والترجي مرة أخرى في دوري الأبطال".

وتابع "كل ما يقلق الجمهور أن لقب الدوري يضيع في تلك المباريات، خسرنا من المحلة الصاعد من الدرجة الثانيـة، وأهدرنا نقطتين أمام أسوان الموجود في النصف الثاني من الجدول ووادي دجلة أخير الترتيب وهو ما يقلق الجمهور".

وواصل "لكن الإيجابي فأن تلك أفضل بداية للفريق في الدوري في آخر 5 مواسم والفرق الكبيرة تنهض ولا تموت".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بينما يحتل المركز الثالث في ترتيب دور المجموعات لدوري الأبطال بفارق الأهداف عن مولودية الجزائر.

وتطرق للحديث عن قصة التجديد لفرجاني ساسي وتبرع الجماهير من خلال بيع القمصان، قائلا: "الموضوع يحتاج دراسة وافية، الأمر موجود في أوروبا بشكل واضح".

وأضاف "بوروسيا دورتموند كان يبيع تذاكر المباريات لجماهيره بشكل افتراضي ليدعم خزائنه في ظل أزمة فيروس كورونا، وغياب الجماهير عن المدرجات".

وأكمل "الحضور الجماهيري مورد مهم للأندية، وهناك أفكار كثيرة لتعويض غياب الجماهير مثل بيع القمصان".

وأتم "مجلس الإدارة يناقش فكرة بيع القمصان بشكل جاد وعملي، لأن الأمر سيكون عبر الإنترنت وليس مقتصرا فقط على بيع القمصان داخل النادي، وقد يشكل دخلا كبيرا يحل مشاكل كثيرة للنادي لكن عقب الحصول على الموافقات الإدارية ودراسة وافية".

الزمالك في الدوري في إفريقيا
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