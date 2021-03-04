حوار – عضو لجنة الزمالك: ما حدث من اللاعبين لا يمكن في زمن الاحتراف.. وأسأنا التقدير في صفقة الجزيري

قال حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، إن ما حدث من لاعبي الفريق بعدم المشاركة في مران الفريق قبل مباراة طلائع الجيش، أمر يجب ألا يحدث في زمن الاحتراف.

وتحدث السمري لقناة صدى البلد قائلا: "موقف عدم مشاركة اللاعبين في التدريب، أو أي إشارة عن التمرد أو الامتناع عن التدرب، أمر لا يجب أن يحدث في زمن الاحتراف. الوقت غير مناسب للعقاب بسبب تلاحم المباريات".

وأوضح "لاعبي نادي الزمالك من أفضل لاعبي مصر. هناك مشكلة فنية هي قلة الأهداف على المدير الفني جايمي باتشيكو حلها. لم نوجه اللوم له. الحل ليس ضرب (كرسي في الكلوب) وإقالة باتشيكو".

وأكمل "لم يُطرح أبدا فكرة إقالة باتشيكو، ولا تفكير في تغيير الإدارة الفنية للكرة".

وكشف "فرجاني ساسي باق مع الزمالك. هناك إصرار على بقائه وعلى ساسي أن يرتبط بالنادي بالوصول لنقطة التقاء، هذا الأمر قريب".

وأكمل "لم يكن هناك وقت متاح لتعويض مصطفى محمد. لا يوجد مهاجم مثل مصطفى محمد، ولكن مصطفى كان في الاتجاه المعاكس و(دماغه كلها في الاحتراف). تأثر أدائه واختلف لأن ذهنه كان في الاحتراف".

واستدرك "سانت إتيان لم يرفع عرضه لـ 5 مليون دولار إلا عندما اقترب جالاتا سراي من ضم اللاعب، وعرض الفريق التركي مربح أكثر للزمالك".

وكشف "تم عرض سيف الدين الجزيري علينا قبل 48 ساعة من إغلاق باب الانتقالات من خلال وكلاء. رأت الإدارة أنه لاعب جيد لكننا أسأنا التقدير في ملف مشاركته إفريقيا. كان لدينا ظن أنه من الممكن أن يشارك".

واستمر "المؤكد هو أن شيكابالا لم يحصل على أموال من نادي الزمالك، لن يتم التحقيق مع اللاعب ولم نجد حتى الآن الورق الذي يثبت أين تلك الأموال. صُدمنا عندما وجدنا مراسلات من سبورتنج لشبونة تطالب بالغرامة لأننا كنا نفهم بأنها خُصمت من عقد اللاعب".

وأكد "نتفاوض مع أشيمبونج من خلال وكيله نادر السيد. لدينا ورقة موثقة من اتحاد الكرة لـ فيفا بأن نادر السيد وكيل أشيمبونج وهذا ما يقوي موقفنا. الطعن ليس على الغرامة بل لتأخير الوقت والتفاوض على دفع مبلغ أقل الآن للاعب".

وأوضح "مستحقات كاسونجو لدى الزمالك 450 ألف دولار".

وشرح "وزير الرياضة طالب المؤسسات الحكومية بالصبر على نادي الزمالك في تحصيل المستحقات على النادي".

وقال "بعض أعضاء النادي طلبوا إزالة لافتات مرتضى منصور، ولكن بعض مسئولي الدولة أكدوا عدم أهمية إزالة لافتات مرتضى لأن الهدف إنقاذ النادي وليس الدخول في صراع مع رئيسه السابق".

وشدد "الأفضل تأجيل أزمة ملف نادي القرن إلى مجلس إدارة الزمالك المقبل لأن الأمر يحتاج للأموال، لا يوجد وقت لإزالة لافتات نادي القرن في الزمالك".

وأتم "وجود 18 لعبة داخل الزمالك رقم مبالغ فيه، أفضل وجود 5 أو 6 ألعاب داخل الزمالك بحد أقصى، الألعاب الجماعية الكبرى والسباحة وألعاب القوى، ومن الصعب قبول عضويات جديدة في الزمالك لأن النادي امتلأ، بل يكاد ينفجر من عدد الأعضاء. الزمالك إيراداته تقترب من 400 مليون لكنه يحتاج من 500 إلى 550 مليون جنيه".