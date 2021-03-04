ميلان ينجو من الخسارة ويتعادل في الـ+90 مع أودينيزي

تعادل إيه سي ميلان مع ضيفه أودينيزي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وقدم أودينيزي هدية إلى إنتر ميلان الذي ينافس على صدارة الدوري مع ميلان.

ونجح ميلان في التعادل بشق الأنفس في الوقت القاتل من ركلة جزاء سددها فرانك كيسي.

ورفع ميلان رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثاني خلف إنتر الذي يمتلك 56 نقطة وسيلعب اليوم مع بارما.

كما وصل أودينيزي إلى النقطة 29 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

تقدم أودينيزي في الدقيقة 68 عن طريق رودريجو بيساو، قبل أن يحصل ميلان على ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع سددها كيسي بنجاح.

في مباراة أخرى فاز روما على فيورنتينا بثنائية مقابل هدف.

وسجل ثنائية روما كل من ليوناردو سبينازولا وباولو فونسيكا، بينما سجل لفيورنتينا جوردان فيرتوه.

وارتفع رصيد روما إلى النقطة 47 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 25 في المركز الـ14.