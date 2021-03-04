حوار – كاسونجو: لن أشكو الزمالك رغم عدم حصولي على مستحقاتي.. أفوض الجماهير

كشف كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك السابق، بأنه مازال يتابع كل ما يخص الفريق.

اللاعب الكونغولي كشف أيضا بأنه لم يحصل على كافة مستحقاته من الزمالك، لكنه لا ينوي تقديم شكوى للفيفا.

كاسونجو يلعب حاليا في فريق بولوسبور التركي بدوري الدرجة الثانية.

وأجرى كاسونجو حوارا مع قناة صدى البلد، وكل ما يلي على لسانه.

متابعة الزمالك

"أفتقد مصر كثيرا، وأفتقد كلمة السلام عليكم التي كنت أسمعها كثيرا".

"أشاهد مباريات مصطفى محمد في جالاتا سراي دائما، وأسعد بتسجيله الأهداف. سأحاول مقابلته طبعا بمجرد تواجدي في إسطنبول".

"أشاهد كل مباريات الزمالك، حتى مباريات فريق كرة السلة أشاهدها. فريق الكرة يؤدي بشكل جيد جدا حاليا. أحب الزمالك وكنت مرتاحا جدا مع الفريق وأحب الجمهور".

نهائي إفريقيا

"لماذا حزنت بسبب الانتقادات بعد نهائي إفريقيا؟ لأنني لم ألمس الكرة سوى بضع مرات وكرة القدم مكسب وخسارة في النهاية. لم أشعر بالظلم. كنت ألعب مع إسلام جابر على نفس الخط وهو كان مجهد واضطررت لبذل جهد أكبر للتغطية خلفه".

"أحداث ما بعد نهائي إفريقيا؟ هي كرة القدم. الجميع يعرفني في مصر وأنني لا أثير المشاكل، لكن هذا حدث وأنا أعتذر عنه. هذا ليس سلوكي وأنتم تعرفوني جيدا".

وضعه الحالي

"بالفعل أملك ناديا في الدرجة الثاثة بالدوري الكونغولي منذ ثلاث سنوات".

"بعد الرحيل عن الزمالك، تلقيت العديد من العروض من مصر لكنني فضلت العرض التركي".

"كنت قد اتفقت مع الإدارة السابقة للزمالك على الاستمرار، وبعد رحيلهم جاءت الإدارة الجديدة واتفقنا على الرحيل".

لن أشكو الزمالك

"لم أحصل على كافة مستحقاتي من الزمالك حتى الآن. الإدارة الحالية حررت لي (شيك) بتاريخ 15 يناير، لكن للأسف (الشيك) لم يكن ساريا. تواصلت معهم وقالوا سنحل المشكلة خلال 5 أيام ووافقت، لكن حتى الآن لم أتلق أي مبالغ. كلما أتواصل معهم يقولون سنحل المشكلة غدا.

أنا لست ممن يشكون للفيفا مثل باقي اللاعبين وحبي للزمالك يمنعني من ذلك. أطالب مسؤولي الزمالك أن يدفعون مستحقاتي تقديرا لما قدمته للزمالك لأنني لن أشكوهم للفيفا لأنني فعلا أحب الزمالك. وأفوض جماهير الزمالك بالتحرك للحصول على حقي".