ليلة الانتقام.. برشلونة يُسقط إشبيلية بثلاثية ويتأهل لنهائي الكأس

ثأر برشلونة من إشبيلية وفاز بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي كأس الملك ليتأهل إلى النهائي.

واستضاف برشلونة منافسه إشبيلية اليوم الأربعاء في ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وكان برشلونة دخل المباراة متأخرا في النتيجة بهدفين دون رد إثر الهزيمة في لقاء الذهاب في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

افتتح عثمان ديمبيلي أهداف اللقاء في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة بيمناه.

وأضاف جيرارد بيكيه الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع برأسية.

وسجل مارتن برايثوايت الهدف الثالث برأسية في الدقيقة 95.

وتألق مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة وتصدى لركلة جزاء من لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة طرد للاعب إشبيلية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع

وبذلك تأهل برشلونة للنهائي للمرة الأولى منذ عام 2019 بعدما غاب عن نهائي النسخة الماضية.

ويعد برشلونة هو أكثر المتوجين باللقب بواقع 30 مرة.

وينتظر برشلونة ملاقاة الفائز من ليفانتي وأتليتك بلباو في النهائي.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بضغط هجومي من برشلونة لإدراك فارق الهدفين في مجموع المباراتين.

وجاء التهديد الأول بتسديدة من كليمنت لينجليه تصدى لها حارس إشبيلية ببراعة.

وبعد ذلك بدقيقة أطلق ديمبيلي تسديدة رائعة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لبرشلونة.

وأطلق بيدري تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى إشبيلية بقليل.

وبدأ الشوط الثاني بشكل هادئ عكس نظيره الأول وغابت الفرص الخطيرة عن الفريقين.

وكاد جوردي ألبا يسجل هدفا ثانيا لكن العارضة تصدت لتسديدته.

وإثر انفراد تام أعاق منجويزا نظيره لوكاس أوكامبوس ليحصل إشبيلية على ركلة جزاء في الدقيقة 73.

لكن تير شتيجن تألق وتصدى لتسديدة أوكامبوس ليبقي على آمال برشلونة في العودة.

وضغط برشلونة بكل قوة في الدقائق المتبقية وطلب لاعبو الحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع تعرض فيرناندو لاعب إشبيلية للطرد لحصوله على إنذارين بعد عرقلته لترينكاو لمنعه من الانفراد بمرمى فريقه.

وفي الثواني الأخيرة من الأربع دقائق الوقت المحتسب بدل من الضائع أرسل أنطوان جريزمان عرضية قابلها بيكيه برأسية متقنة سجل منها الهدف الثاني والتعادل في مجموع المباراتين.

وانتهى الوقت الأصلي بانتصار برشلونة بهدفين دون رد ليلجأ الفريقين للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل مارتن برايثوايت الهدف الثالث لبرشلونة برأسية إثر متابعته لعرضية قادمة من جوردي ألبا.

وطلب إشبيلية الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 100 بداعي لمسة يد على لينجليه لكن الحكم والفيديو أكدا عدم وجود خطا على اللاعب الفرنسي.

وفي الشوط الإضافي الثاني واصل برشلونة ضغطه الهجومي لكنه لم يستطع تسجيل هدفا رابعا لينتهي اللقاء بانتصاره بثلاثية دون رد وتأهله للنهائي.