مدير أعمال العراقي لـ في الجول: اللاعب التقى برئيس المصري.. وساعات حاسمة

الخميس، 04 مارس 2021 - 00:31

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي أمام إيمانويل إيجيبتور في مباراة المصري وغزل المحلة

كشف التابعي فاروق مدير أعمال كريم العراقي عن مستجدات مفاوضات تجديد اللاعب مع النادي المصري.

وقال التابعي فاروق في تصريحات لـFilGoal.com: "كريم اجتمع اليوم مع رئيس النادي المصري سمير حلبية، وخلال الاجتماع عرض اللاعب وجهة نظره التي تفهمها رئيس المصري".

وأضاف "من المفترض أن يؤدي اللاعب صلاة استخارة و يقوم بالرد على رئيس المصري حول العرض المقدم".

أخبار متعلقة
حقائق مفاجئة ومراكز غير واقعية.. من يستغل فرصه ومن يهدرها في الدوري المصري خبر في الجول – المصري يلغي فكرة العودة لـ بورسعيد خلال التوقف عمر جابر: بيراميدز استحق الفوز على المصري.. نسير بصورة قوية في الكونفدرالية المصري لـ في الجول: نناشد وزير الرياضة التدخل لحل أزمة المسحات قبل حدوث كارثة

التابعي أتبع "إذا كان هناك أي مناقشة حول بعض بنود العقد سيتم مناقشتها معه".

واستمر "اللاعب واحد من أبناء النادي المصري ولاعب أوليمبي ولديه طموح يسعى لتحقيقه".

وأتم "التعامل الجيد مع الأزمات لا ينتج عنه أي ضجيج أو يؤثر على مسيرة اللاعب الفنية والبدنية".

ويحاول المصري تجديد تعاقد كريم العراقي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويستعد المصري لمواجهة إنبي يوم 13 مارس، ضمن مباريات الدوري المصري.

في الدوري المصري كريم العراقي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار – عضو لجنة الزمالك: ما حدث من اللاعبين لا يمكن في زمن الاحتراف.. وأسأنا التقدير في صفقة الجزيري 3 دقيقة | مصر
ميلان ينجو من الخسارة ويتعادل في الـ+90 مع أودينيزي 34 دقيقة | الدوري الإيطالي
حوار – كاسونجو: لن أشكو الزمالك رغم عدم حصولي على مستحقاتي.. أفوض الجماهير 49 دقيقة | الدوري المصري
ليلة الانتقام.. برشلونة يُسقط إشبيلية بثلاثية ويتأهل لنهائي الكأس ساعة | أوروبا
مدير أعمال العراقي لـ في الجول: اللاعب التقى برئيس المصري.. وساعات حاسمة ساعة | الدوري المصري
هندرسون ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
الهلال السوداني: نحترم حمادة صدقي.. هذا ما حدث ساعة | إفريقيا
بعثة الزمالك تصل تونس.. واحتفال بشيكابالا الغائب 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب 4 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك