مدير أعمال العراقي لـ في الجول: اللاعب التقى برئيس المصري.. وساعات حاسمة

كشف التابعي فاروق مدير أعمال كريم العراقي عن مستجدات مفاوضات تجديد اللاعب مع النادي المصري.

وقال التابعي فاروق في تصريحات لـFilGoal.com: "كريم اجتمع اليوم مع رئيس النادي المصري سمير حلبية، وخلال الاجتماع عرض اللاعب وجهة نظره التي تفهمها رئيس المصري".

وأضاف "من المفترض أن يؤدي اللاعب صلاة استخارة و يقوم بالرد على رئيس المصري حول العرض المقدم".

التابعي أتبع "إذا كان هناك أي مناقشة حول بعض بنود العقد سيتم مناقشتها معه".

واستمر "اللاعب واحد من أبناء النادي المصري ولاعب أوليمبي ولديه طموح يسعى لتحقيقه".

وأتم "التعامل الجيد مع الأزمات لا ينتج عنه أي ضجيج أو يؤثر على مسيرة اللاعب الفنية والبدنية".

ويحاول المصري تجديد تعاقد كريم العراقي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويستعد المصري لمواجهة إنبي يوم 13 مارس، ضمن مباريات الدوري المصري.