خبر في الجول – ناد قبرصي يطلب استعارة مصطفى شوبير

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 23:05

كتب : أحمد الخولي

مصطفى شوبير - الأهلي إلى كأس العالم للأندية

طلب نادي ألكي أوركوليني لارناكا القبرصي، استعارة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

وطلب النادي، صاحب المركز الثامن في الدرجة الثانية القبرصية استعارة الحارس لمدة عام، بحسب العرض الرسمي الذي وصل الأهلي بالفعل.

وتم تصعيد مصطفى شوبير للفريق الأول في الأهلي في منتصف الموسم الماضي.

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ولعب صاحب الـ 21 عاما مباراة رسمية وحيدة مع الأهلي.

ويملك الأهلي من الحراس في الفريق الأول، محمد الشناوي وعلي لطفي، والصاعد حمزة علاء، بجانب شوبير.

مصطفى شوبير الأهلي
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