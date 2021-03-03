في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي

يبدو أن موقف محمود عبد المنعم "كهربا" في الأهلي صار متأزما، حيث وقفت أزمة بينه وبين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خلف قرار عقوبته.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وكان الجهاز الفني للأهلي قد قرر تغريم كهربا 200 ألف جنيه، مع حرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر.

وعلم FilGoal.com أن عقب مباراة طلائع الجيش، التي فاز بها الأهلي 2-1، دخل موسيماني غرفة الملابس وصافح اللاعبين، وعندما أتى دور كهربا رفض الأخير مصافحته، وقال له اللاعب بالإنجليزية( Go.. Go)، بمعنى "اذهب.. اذهب".

رد فعل كهربا، تسببت في غضب كبير من موسيماني الذي تمسك بإجراءات صارمة ضد كهربا لدرجة التفكير في الاستغناء عنه.

وعقب الواقعة، حسبما علم FilGoal.com، بكى كهربا وظل يعتذر وتواصل مع أصحاب القرار في الأهلي لتغيير قرار المدرب الجنوب إفريقي.

وبشكل مبدئي، تدخلت الإدارة بالعقوبة المعلنة كإجراء مؤقت مبدئي.

وأعلن الأهلي رسميا قرار عقوبة كهربا المالية والإيقاف وذلك بسبب عدم التزام اللاعب.

الغرامة ليست الأولى على كهربا من الأهلي، فالنادي الأحمر وقع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه قبل عدة شهور على لاعبه.

وانضم كهربا للأهلي مطلع عام 2020 قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولعب كهربا مع الأهلي 38 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 12 هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفاز مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وحصل أيضا على برونزية كأس العالم للأندية 2020 في قطر.