الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه

قرر الجهاز الفني للأهلي تغريم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق 200 ألف جنيه، مع حرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي رسميا قرار عقوبة كهربا المالية والإيقاف وذلك بسبب عدم التزام اللاعب.

الغرامة ليست الأولى على كهربا من الأهلي، فالنادي الأحمر وقع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه قبل عدة شهور على لاعبه.

وانضم كهربا للأهلي مطلع عام 2020 قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولعب كهربا مع الأهلي 38 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 12 هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفاز مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وحصل أيضا على برونزية كأس العالم للأندية 2020 في قطر.