تشكيل برشلونة – ثلاثي دفاعي للعودة أمام إشبيلية

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 20:55

كتب : FilGoal

برشلونة - إشبيلية - الدوري الإسباني

يبدأ رونالد كومان بثلاثي دفاعي في تشكيل برشلونة أمام إشبيلية.

يلعب برشلونة مع إشبيلية بعد قليل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة يبدأ بثلاثي قلوب دفاع، فيما يبدأ ليونيل ميسي كمهاجم وهمي، وبجانبه بيدري وعثمان ديمبيلي.

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وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: تير شتيجن.

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليوم لونجليه – أوسكار مينجيزا.

الوسط: خوردي ألبا – سيرخيو بوسكيتس – بيدري – ديست.

الهجوم: عثمان ديمبيلي – ليونيل ميسي – بيدري.

كان إشبيلية قد فاز ذهابا بهدفين، ويحتاج برشلونة للعودة بثلاثية للتأهل.

كأس ملك إسبانيا برشلونة
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