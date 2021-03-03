أحداث نارية.. إلغاء المباراة في الدرجة الثالثة بسبب الاعتداء على الحكم

ألغى الحكم أحمد ناجي من منطقة الإسكندرية بإلغاء مباراة الحرية بمطروح، وبرج العرب، في المجموعة 12 ب في القسم الثالث، في وقت كان الحرية متقدما فيه بهدف دون رد من ركلة جزاء.

الأحداث بدأت مع اعتراض لاعبي برج العرب لعدم احتساب ركلة جزاء في الوقت الضائع، لتتطور الأحداث إلى اعتداء على الحكم، وإلغاء المباراة.

محمد فخري المدير الفني لفريق الحرية قال لـ FilGoal.com: "كان لنا 3 ركلات جزاء في الشوط الأول ولم يُحتسبوا. اعترضنا بالحد المسموح دون تجاوز، قبل أن يُحتسب لنا ركلة جزاء في الدقيقة 87".

وأوضح "الحكم احتسب 10 دقائق وقت بدلا من ضائع، وفي كرة كان من المفترض أن تكون خطأ لنا أُرسلت كرة عرضية سددها أحد لاعبي برج العرب وسط زحام من اللاعبين فاعترض لاعبي برج العرب لعدم احتسابها ركلة جزاء، قبل أن يعتدوا على الحكم لتلغى المباراة".

أما أحمد عبد الحميد "ميدو"، المدير الفني لبرج العرب فقال: "لم أتحدث عن أداء تحكيمي في السابق، ولكنني اليوم كنت أواجه الحكم وليس فريق الحرية".

وأردف "أحد لاعبي فريقي يطالب الحكم باحتساب الوقت الذي يضيع فيرد علي الحكم (لاعب فريقك يريد الوقت والفريق الآخر هو من يحتاجه)، فرديت عليه ألا أريد الفوز أنا أيضا؟".

وأكمل "الحكم قال للاعبي فريقي أنه سيحتسب أي شيء للمنافس، لأن حديث لاعبي فريقي كثير".

وأردف "الحكم منح اللاعب رقم 8 في الحرية بطاقة صفراء، ثم قام اللاعب بالاعتراض على الحكم المساعد وطالبه الحكم المساعد ببطاقة للاعب فقال الحكم لديه بطاقة، ولن أطرده".

واستكمل "لقد احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لفريق الحرية، وهناك ركلة جزاء لفريقي في الوقت بدل الضائع فأعترض لاعبي فريقي (يا كابتن..يا كابتن) وهم يقفون بجواره فقام بالهرولة نحو غرفة الملابس ولم نعتد عليه، والله لم نلمس الحكم".

وكشف "لأنه عديم الشخصية لأنه لم يمارس كرة القدم، قام بالبصق عليا في الملعب. أنا مدرب من 2009 ولم أر هذا الظلم من قبل".

وأتم "الادارة ذهبت للاعتذار له وأنا اعتذرت له وذكرته بالوقائع في المباراة".