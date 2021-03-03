فرج عامر لـ في الجول: طلبنا من أبو جبل حل الأزمة بطريقة ودية.. لن ندفع وسنستأنف

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن محمد أبو جبل حارس الزمالك المنتقل له من النادي السكندري قبل موسمين، له 450 ألف جنيه فقط لدى النادي.

وأوضح عامر لـ FilGoal.com: "أبو جبل مُستحق له 450 ألف جنيه فقط، طالبناه بحل الأزمة وديا لكنه لجأ لاتحاد الكرة".

وشدد "لن ندفع المبلغ، وسنستأنف على قرار لجنة شؤون اللاعبين".

أقرت إدارة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، بأحقية محمد أبو جبل حارس الزمالك، في 905 ألف جنيه لدى نادي سموحة، بعد أن تقدم اللاعب بشكوى ضد النادي.

وكان أبو جبل قد تقدم بشكوى ضد سموحة، بداع عدم الحصول على جزء من مستحقات موسمه الأخير مع النادي السكندري، قبل الانتقال إلى الزمالك مطلع الموسم الماضي.

صاحب الـ 32 عاما لعب مع سموحة 87 مباراة في 3 أعوام قضاهم في النادي السكندري.