اتحاد الكرة يحكم بأحقية أبو جبل في 905 ألف جنيه من سموحة

أقرت إدارة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، بأحقية محمد أبو جبل حارس الزمالك، في 905 ألف جنيه لدى نادي سموحة، بعد أن تقدم اللاعب بشكوى ضد النادي.

وكان أبو جبل قد تقدم بشكوى ضد سموحة، بداع عدم الحصول على جزء من مستحقات موسمه الأخير مع النادي السكندري، قبل الانتقال إلى الزمالك مطلع الموسم الماضي.

فيما تقرر أحقية أحمد علي مهاجم البنك الأهلي في الحصول على 679 ألف جنيه من المقاولون العرب، بعد أن تقدم بشكوى ضده كذلك.

وكذلك، قررت لجنة شؤون اللاعبين أحقية اللاعبين أحمد رجب محمد في الحصول على ستة وثلاثين ألف جنيه وأحقية اللاعب عبد الرحمن موسى محمد في الحصول على مائة وعشرة آلاف جنيها من النادي نفسه.

كما تقرر أحقية اللاعب أحمد السيد أحمد السيد في الحصول على مائتي وواحد ألف ومائتي وخمسين جنيها من نادي غزل المحلة وإيقاف كل من اللاعبين أحمد محمد عبد الله علي والمصطفى محمد شفيق لحين سداد كل منهما مستحقات نادي غزل المحلة لديهما وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل لاعب.