حقائق مفاجئة ومراكز غير واقعية.. من يستغل فرصه ومن يهدرها في الدوري المصري

تُظهر إحصائية الأهداف المتوقعة xG لفرق الدوري المصري الكثير من الدلائل حول الفرق، والكثير من الحقائق، مع قرب انتصاف المسابقة.

مثلا، هل تعلم أنه لا يوجد فريق يستغل الفرص في الدوري المصري مثل الاتحاد السكندري؟ وأن الزمالك هو ثاني أقل فرق النصف الأول من الدوري نجاعة أمام المرمى؟

هل تعلم أن نسبة نجاعة الأهلي أمام المرمى أقل من خمسة فرق في الدوري، كلهم حصدوا نقاطا أقل منه؟ وأن هناك 3 فرق تتشابه إحصائياتهم لدرجة التطابق، ولكن مراكزهم في الدوري متباعدة؟

الكثير من المفاجآت وجدناها بواسطة إحصائية الأهداف المتوقعة، المقدمة لنا من KoraStats.

بداية، علينا أن نفهم، كيف تُحتسب الأهداف المتوقعة xG؟

بشكل مبسط، يتم تقييم كل تسديدة على المرمى من 0 إلى 1، 0 هي أقل تسديدة من المتوقع أن تسكن المرمى، و1 هي فرصة محققة من المتوقع أن تكون هدفا.

"لم تُخلق التسديدات متساوية"، هكذا قالت دراسة الباحث آلان رايدر في عام 2004، حينما طبق المفهوم الذي أصبح مهما جدا في كرة القدم، على هوكي الجليد.

الشكل الأكثر تبسيطا، والذي قد يعد مخلا، لطريقة تقييم كل تسديدة، هي ناتج قياس 4 عوامل: بعد المسدد عن المرمى، زاوية المسدد بالنسبة للمرمى، مدى بعد المدافع الأقرب عن المسدد، وعدد اللاعبين بين المسدد والمرمى.

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هناك مشكلة واجهت FilGoal.com أثناء إعداد التقرير، هو أن فرق الدوري المصري لم تلعب عدد مباريات متساوي.

لذا قسمنا عدد الأهداف، والأهداف المتوقعة، على عدد المباريات.

تلك الإحصائية أوضحت لنا أن الأهلي هو الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري، يليه الزمالك وهو وضع طبيعي كون الثنائي يتنافس على القمة، ولكن المفاجأة أن إنبي صاحب المركز السادس هو ثالث أقوى الفرق في تلك النقطة.

الدوري المصري به 6 فرق، تسجل بمعدل أقل من هدف في المباراة الواحدة، وهم غزل المحلة، الإسماعيلي، البنك الأهلي، الإنتاج الحربي، أسوان، وادي دجلة، ولكن تباين مراكزهم هو المثير هنا.

الإنتاج والإسماعيلي ودجلة هم ثلاثة أضلاع مثلث الهبوط، فالإحصائية هنا مفهومة، ولكن أسوان يحتل المركز الـ 12 في الدوري وغزل المحلة في المركز الـ 11. هذا يقول إن الفريقين لديهما منظومة دفاعية مميزة استطاعت حمل الفريق لمراكز متقدمة رغم ضعف هجومهما النسبي.

ولكن، ماذا عن الأهداف المتوقعة؟

أيضا بشكل متوقع، الأهلي والزمالك هما أكثر فريقان – بشكل مبسط – خلقا فرصا واضحة للتهديف، ولكن من هو أكثر فريق بعدهما؟ طلائع الجيش، الذي لم يحرز سوى 15 هدفا في 14 مباراة، ويحتل المركز الـ 15 في الدوري.

سموحة صاحب المركز التاسع، والذي لم يسجل سوى 17 هدفا في 14 مباراة، ويحتل المركز التاسع، هو رابع أكثر فريق صنع فرصا محققة هذا الموسم.

هنا ربما يأتي دور الإحصائية الأهم، من هي الفرق الأكثر استغلالا للفرص، والفرق الأقل استغلالا لها في الدوري؟

FilGoal.com قام بحساب النسبة المئوية للأهداف التي سجلها كل فريق في المباراة الواحدة، مقارنة بنسبة الأهداف المتوقعة في المباراة الواحدة، لتخرج لنا نسبة النجاعة.

الاتحاد السكندري هو أكثر فريق يحول نسبة من أهدافه المتوقعة لأهداف، بنسبة تصل لـ 88.4%، رغم ذلك يحتل المركز العاشر في الدوري.

إنبي ثاني أكثر فريق في تلك الإحصائية بـ 80.7%، يليه البنك الأهلي بـ 74.5%، ثم الجونة بـ 72.8%، والمقاولون بـ 71.4%، ويليهم الأهلي بـ 63.6%.

من بين الفرق التسعة الأوائل في الدوري، الزمالك هو ثاني أقل فريق في نسبة النجاعة بـ 61.5%، فقط سموحة صاحب المركز التاسع حول فرصه المحققة بنسبة 56.5%. الزمالك في المركز الـ 12 من بين فرق الدوري في نسبة النجاعة.

ماذا لو رتبنا فرق الدوري المصري على أساس نسبة النجاعة، وقارننا ذلك الترتيب بترتيب الدوري الحقيقي؟ هذا ما سيظهره الرسم البياني التالي..

ربما يشرح الرسم البياني المجمع، الأمور بشكل أكثر توسعا.