خبر في الجول – المصري يلغي فكرة العودة لـ بورسعيد خلال التوقف

ألغى النادي المصري فكرة العودة لـ بورسعيد خلال الفترة المقبلة.

حسبما علم FilGoal.com، فإن النادي المصري قرر استمرار معسكر الفريق في برج العرب وعدم العودة للتدرب في بورسعيد، رغم المطالبات الجماهيرية بذلك.

المصري يلعب مع إنبي يوم ١٣ مارس المقبل ما يعنى وجود فترة لا تقل عن ١١ يوم يمكن للفريق إقامة فترة تدريب ببورسعيد.

و كشف مصدر بالجهاز الفني أن الفريق حصل على يومين كراحة سلبية عقب مباراة بيراميدز.

وبعد الراحة، يعود الفريق للتجمع بمعسكر الفريق الدائم ببرج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل.

ويفتقد المصري للاعبيه أحمد مسعود، ومحمد عنتر أمام إنبي للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

كان المصري خسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف أمس الأربعاء.

ويحتل المصري المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 14 مباراة.