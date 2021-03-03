بعد مغادرته المران الجماعي.. طبيب الأهلي يكشف إصابة حسين الشحات

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، تشخيص إصابة حسين الشحات لاعب الفريق.

وغادر حسين الشحات مران الأهلي الجماعي اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.

اللاعب خضع لبعض الفحوصات الطبية مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

وبعد الفحوصات الطبية، كشف أبو عبلة بأن الشحات يعاني جروح سطحية بسيطة في أسفل القدم، نتيجة إحدى الكرات المشتركة خلال التقسيمة، ولكنها لن تعيقه عن الوجود بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق غدا.

ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.