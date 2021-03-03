انتهت الدوري التركي - أنقرة جودجو (2)-(1) جالاتا سراي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 17:30

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام أنقرة جودجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي وأنقرة جودجو، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري التركي.

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نهاية المباراة بفوز أنقرة جودجو على جالاتا سراي 2-1

ق. 92 جووول كريم أتروجلو يسجل الأول لـ جالاتا سراي.

ق. 56 طرد مباشر لـ مصطفى محمد بعد استلامه الكرة بسبب ضربة مرفق في وجه مدافع إبراهيم أكتا لاعب أنقرة جودجو.

ق. 54 جووول ثاااني لـ أنقرة جودجو. لوبزانيدزي يراوغ بشكل رائع وينفرد ويسجل الثاني.

ق. 48 فالكااو يهدر التعادل. تمريرة رائعة من هنري أونيكوري إلى فالكاو الذي يتسلمها ويستدير ويصوب لكن الحارس يتصدى.

-فالكاو يشارك بدلا من أردا توران مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووول أول لـ أنقرة جودو عن طريق إبراهيم أكتا من ركلة الجزاء.

ق. 43 ركلة جزاااء لـ أنقرة جودجو بعد لمسة يد على أردا توران.

ق. 41 تصويبة من جيرالدو في يد الحارس.

ق. 39 إصابة حارس أنقرة جودجو. ريكاردو يشارك بدلا من كورشان كيليكاي الحارس الأساسي بعد اصطدامه بالقائم.

ق. 31 إيمري كلينيتش ينفرد تماما بالمرمى بعد تمريرة خاطئة من المدافع، لكنه يهدر

ق. 22 عرضية من الجهة اليسرى، قابلها هنري أونوكوري برأسية يتصدى لها الحارس.

ق. 9 تصويبة قوية من جيدسون فيرنانديش، يتصدى لها الحارس إلى ركنية.

بداية المباراة

الدوري التركي أنقرة جودجو مصطفى محمد جالاتا سراي
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