تشكيل جالاتا سراي – توران ومصطفى أساسيان ضد جيرالدو وبادجي مع أنقرة جودجو

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 17:15

كتب : FilGoal

لاعبو جالاتا سراي وأردا تروان يحتفلون بهدف مصطفى محمد في إيرزوروم سبور

يقود مصطفى محمد هجوم جالاتا سراي أمام أنقرة جودجو، فيما يبدأ أردا توران على الرواق الأيمن.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة أنقرة جودجو، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري التركي.

في المقابل، يبدأ جيرالدو لاعب الأهلي السابق كأساسي مع أنقرة جودجو، فيما يجلس أليو بادجي مهاجم الأهلي المعار على دكة البدلاء.

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وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

الحارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: عمر بايرام – ماركاو – ريان دونك – دياندري ييدلين.

الوسط: أوغيناكاراو إيتوبو.

أمامه: هنري أونيكورو – إيمرلي كلينيتش – جيدسون فيرنانديش – أردا توران.

الهجوم: مصطفى محمد.

الدروي التركي جالاتا سراي مصطفى محمد
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