البدري يعقد اجتماعا في اتحاد الكرة.. وموعد انضمام المحترفين لمعسكر المنتخب

عقد حسام البدري مدرب منتخب مصر اجتماعا تنسيقيا في مقر اتحاد الكرة بحضور محمد بركات مدير المنتخب ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وتابع البدري كافة الجهود المبذولة من قبل الجهاز الإداري بقيادة محمد بركات ومينا سامح وعلي محمد علي وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها بتوفير ملاعب التدريب التي سيخوض عليها المنتخب مرانه خلال فترة تواجده في كينيا واختيار فندق الإقامة وغيرها من ترتيبات المباراة.

وعرض مدير المنتخب نتائج الجولة الاستكشافية التي قام بها إداري الفريق مينا سامح بالسفر إلى كينيا لتفقد كافة الأمور والعمل على إتمام كل احتياجات المنتخب والتي سبق وحددها حسام البدري في آخر اجتماع له مع أعضاء الجهاز الفني.

وتطرق الاجتماع لتحديد برنامج الفريق التدريبي خلال معسكر الفريق الممتد عقب العودة من رحلة كينيا لمواصلة الاستعداد لمواجهة جزر القمر.

وبحث حسام البدري موقف المحترفين خاصة وأن أغلبهم لديه ارتباطات يومي 20 و21 مارس المقبل، ما يصعب فرصة انضمامهم للمعسكر الذي من المحتمل أن يبدأ يوم 20 مارس، إذ سينضم المحترفون على بداية رحلة السفر إلى كينيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر الجاري ضمن آخر جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

ويتصدر منتخب مصر جدول الترتيب للمجموعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر في المركز الثاني وفارق 5 نقاط عن كينيا صاحب المركز الثالث، ويتذيل منتخب توجو المجموعة برصيد نقطة.