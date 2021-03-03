مران الأهلي - آلام الركبة تمنع أفشة من استكمال المران.. وانتظام الشناوي وهاني في التدريبات

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 16:57

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

استأنف الأهلي تدريباته عقب الحصول على راحة سلبية أمس الثلاثاء.

وشهد مران اليوم الأربعاء، شعور محمد مجدي أفشة بآلام بسيطة في الركبة، وانتظام محمد هاني ومحمد الشناوي في التدريبات، بينما واصل وليد سليمان التأهيل.

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي محاضرة فنية بالفيديو قبل انطلاق مران الفريق.

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وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبالنسبة للرباعي:

محمد مجدي أفشة

اكتفى أفشة بالمشاركة في بداية مران الفريق اليوم، بسبب شعوره بآلام بسيطة في الركبة.

وأجرى اللاعب أشعة أمس للاطمئنان على ركبته، وخاض اليوم تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق.

وبات من المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي غدا الخميس، للاطمئنان على حالته ولحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وليد سليمان

واصل وليد سليمان تنفيذ برنامجه التأهيلي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض اللاعب تدريباته في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي اليوم في الملعب.

وقطع وليد سليمان لاعب الفريق شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

محمد الشناوي

انتظم محمد الشناوي قائد الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعب راحة سلبية من التدريبات أمس الأول الاثنين بعد تعرضه لكدمة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري والتي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

محمد هاني

انتظم محمد هاني في تدريبات الكرة اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من كدمة العضلة الأمامية التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري.

وأدى اللاعب بقوة الوحدات التدريبية المتنوعة التي خصصها الجهاز الفني للاعبين.

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