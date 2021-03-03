حارس يوفنتوس: المباريات القليلة المقبلة ستحدد مصيرنا هذا الموسم

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 16:53

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - يوفنتوس - ميلان - الدوري الإيطالي

يدرك فويتشيتش تشيزني حارس يوفنتوس أهمية المباريات القليلة المقبلة للفريق في تحديد مصير الموسم.

تغلب يوفنتوس على سبيزيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباراة الجولة 25 من الدوري الإيطالي لينفرد بالمركز الثالث، لكنه يبتعد عن إنتر المتصدر بـ7 نقاط.

وقال تشيزني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد بالنتيجة ولكننا نحتاج للتحسن وإدراك أهمية هذه الفترة".

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وأضاف "مصيرنا في هذا الموسم سيتحدد وفقا للمباريات القليلة القادمة".

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام لاتسيو يوم السبت ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، ثم يواجه بورتو الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 1-2 في الذهاب بالبرتغال، قبل أن يلعب 3 مباريات بالكالتشيو خلال أسبوع، ضد كل من كالياري ونابولي وبينفينتو.

وأكمل الحارس البولندي "نمتلك فريق رائع وندرك ما نحتاج إليه بفضل توجيهات المدرب".

وعن مباراة سبيزيا، أوضح "لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني ولكننا لم نكن جيدين بشكل كاف في الشوط الأول".

في الدقائق الأخيرة تصدى تشيزني لركلة جزاء، وعلق على ذلك قائلا "توقعت أن تكون ركلة الجزاء في منتصف المرمى ولذلك لم يكن الأمر صعبا".

ورغم انتهاء الشوط الأول سلبيا، افتتح ألفارو موراتا التسجيل في الدقيقة 62 قبل أن يضيف فيديريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 71 ويختتم كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 89.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن إنتر المتصدر و3 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني، بينما سبيزيا تجمد رصيده عند 25 نقطة.

فويتشيتش تشيزني يوفنتوس
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