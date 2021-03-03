محمد عبد المنصف.. أو كيف تحمي عرين وادي دجلة بسبب "تدريب العقل"

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 17:33

كتب : محمد يسري

محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد مغادرته المران الجماعي.. طبيب الأهلي يكشف إصابة حسين الشحات 8 دقيقة | الدوري المصري
محمد عبد المنصف.. أو كيف تحمي عرين وادي دجلة بسبب "تدريب العقل" 21 دقيقة | تقرير في الجول
مباشر الدوري التركي - جالاتا سراي ضد أنقرة جودجو.. مصطفى محمد يواجه جيرالدو وبادجي 24 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: نناشد وزير الرياضة التدخل لحل أزمة المسحات قبل حدوث كارثة 29 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل جالاتا سراي – توران ومصطفى أساسيان ضد جيرالدو وبادجي مع أنقرة جودجو 39 دقيقة | المحترفون
البدري يعقد اجتماعا في اتحاد الكرة.. وموعد انضمام المحترفين لمعسكر المنتخب 47 دقيقة | مصر
مران الأهلي - آلام الركبة تمنع أفشة من استكمال المران.. وانتظام الشناوي وهاني في التدريبات 57 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي: فحص طبي يحسم موقف أفشة من مواجهة فيتا كلوب 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 2 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 3 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 4 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا
قد ينال إعجابك