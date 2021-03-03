الإسماعيلي يوضح تفاصيل إصابة الرباعي

أوضح محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي تفاصيل إصابة الرباعي محمد صادق وحسين السيد وأحمد مصطفى ومحمد عمار.

وقال مهنا: "محمد صادق جناح الفريق يعاني من شد فى منشأ العضلة الخلفية".

وأضاف "سيخضع اللاعب لاختبار طبى غدا للوقوف على مدى استعداده للحاق بمواجهة وادي دجلة".

وأكمل "حسين السيد تعرض لكدمة قوية وسيخضع للأشعة لاستبيان موقفه”.

وأتم "أحمد مصطفى ومحمد عمار لاعبا الفريق أصيبا بتمزق عميق فى العضلة الخلفية ويحتاجان لفترة علاج وتأهيل تمتد لأسبوعين قبل العودة للتدريبات”.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة على ملعب الأهلي we السلام ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر –قبل الأخير- برصيد 9 نقاط حصدها من 13 مباراة في الدوري.