يوفنتوس يُفعل بند شراء ماكيني من شالكه

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 15:55

كتب : FilGoal

ويستون مكيني - يوفنتوس - برشلونة

أعلن نادي يوفنتوس تفعيل بند شراء الأمريكي ويستون ماكيني وضمه بشكل نهائي من صفوف شالكه الألماني.

وانضم الأمريكي على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجاري من الفريق الألماني للسيدة العجوز.

ووفقا لبيان النادي الإيطالي فأن يوفنتوس حصل على خدمات ماكيني بشكل نهائي مقابل 18.5 مليون يورو.

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يوفنتوس سيدفع قيمة الصفقة على 3 سنوات، وفقا لبيان النادي.

كما أضاف البيان "قد يزيد المقابل المادي حتى 6.5 مليون يورو إضافية عند تحقيق شروط معينة على مدار مدة العقد".

ووقع لاعب الوسط الأمريكي على عقد يربطه بيوفنتوس حتى صيف 2025.

ماكيني (22 عاما) شارك في 31 مباراة الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وحصد لقب كأس السوبر الإيطالي.

ويستون ماكيني يوفنتوس الدوري الإيطالي
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