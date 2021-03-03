حازم إمام: نحاول إيجاد حلولا لأزمة المسحات.. وأتمنى لـ مصطفى محمد تكرار تجربة صلاح

تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس الشعب عن أزمة المسحات وكذلك الزمالك والأهلي، وأشاد بتألق مصطفى محمد.

وقال حازم إمام أثناء تكريم اتحاد الكرة ممثلي الرياضيين في مجلس النواب: "تحدثنا في أمور عديدة، أحمد مجاهد رئيس اللجنة المديرة لاتحاد الكرة قال إن شروط الدوري تنص على تحمل الأندية للمسحات، ونحاول إيجاد الحلول".

وأضاف عن استعداد الزمالك والأهلي لمواجهتي دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "الزمالك لديه مباراة قوية جدا وأتمنى أن يفوز، جميعنا ثقة في اللاعبين، والفريق خاض مباراة جيدة أمام وادي دجلة لكن لم يوفق وما ينقص الفرق التهديف".

وأردف "الأهلي فريق كبير ومباراة فيتا كلوب الكونغولي مهمة للغاية، والفريق لديه خبرات ويستطيع الفوز".

وواصل "الأهلي والزمالك قادران على التأهل لربع نهائي دوري الأبطال".

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي، ويستضيف الأهلي فيتا كلوب الكونغولي ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

وأتم عن تألق مصطفى محمد: "مستوى مصطفى محمد مُشرف لمصر كلها، وأتمنى له الاستمرارية، وتكرار تجربة محمد صلاح، انطلاقته هائلة".

وسجل مهاجم جالاتا سراي التركي 6 أهداف في أول 6 مباريات بقميص عملاق الكرة التركية.