مران الزمالك - جلسة بين باتشيكو واللاعبين.. وتدريبات تأهيلية وحصة فنية قوية

أنهى الزمالك مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس مساء اليوم الأربعاء لخوض مواجهة الترجي في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

وعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران، وتحدث مع اللاعبين عن الفترة المقبلة ولقاء الترجي السبت القادم، مشددا على ثقته في الجميع في تحقيق نتيجة إيجابية.

وطالب الجميع بالتركيز وتقديم أفضل ما لديهم خلال الوقت القادم.

وتعاهد الجميع على تقديم الأفضل، وتحقيق نتيجة إيجابية في مشوار الفريق الأفريقي بدوري المجموعات.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا للاعبين تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، وذلك على هامش التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبون الركض لمدة دقائق، أعقبه بعض التدريبات التأهيلية الأخرى، سواء بالكرة أو بدون كرة.

وحرص الجهاز على أن تكون الحصة التأهيلية متوازنة، بسبب سفر الفريق اليوم إلى تونس من أجل مواجهة الترجي، وذلك منعا للإجهاد.

ثم أدى اللاعبون حصة فنية قوية على هامش المران.

وركز باتشيكو، ومعه مدحت عبد الهادي المدرب العام على تنفيذ بعض الأمور الخططية وأدوار اللاعبين داخل الملعب خلال هذه الحصة.

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق الجمل الفنية وسط تركيز قوي من اللاعبين وجدية استعدادا لمواجهة الترجي.

وحرص باتشيكو وعبد الهادي على منح توجيهات للاعبين خلال التقسيمة.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن مولودية الجزائر الثاني.

فيما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 4 نقاط.