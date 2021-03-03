حازم إمام عن واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: قدمت طلب إحاطة.. سعيد بالاستنكار والاستجابة

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 14:24

كتب : FilGoal

تصويبة من أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

استنكر حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس الشعب واقعة وضع سؤال افترض وفاة أشرف بنشرقي بفيروس كورونا في امتحان القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة سوهاج.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مثال غريب جدا، بعض الامتحانات تتناول محمد صلاح وإنجازاته".

وتابع "من الممكن أن نشاهد تعبير عن لاعب فشل في تجربة حقيقية دون افتراء".

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وشدد "لكن ذكر لاعب بالاسم بدلا من أحد اللاعبين الأجانب في أحد الأندية المصرية وسؤال موجه لطلاب سيصبحون فيما بعد محامين يبحثون عن حقوق البشر، هل هذا معقول؟!".

وأوضح حازم إمام "هذه الأمور تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تكون صدارة من صغار السن أو فاقدي الأهلية أو الجهلة أو من لا نعلم مستواهم الثقافي أو الاجتماعي، لكن من أستاذ جماعي أمر غير معقول".

وفي نفس الإطار، كان جامعة سوهاج قد أعلنت إيقاف ندب أستاذ القانون الدولي الذي وضع الامتحان.

وكشف نائب مجلس الشعب "قدمت طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بخصوص ذلك الموضوع".

وأضاف "الأمر وجد استنكارا كبيرا من مختلف الأهلاوية قبل الزملكاوية".

واختتم تصريحاته "سعيد بالاستجابة السريعة من كافة المسؤولين سواء وزير التعليم العالي أو جامعة سوهاج، ليس بسبب طلب الإحاطة ولكن لردود الفعل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

الزمالك بنشرقي
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